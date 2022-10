Ferrari začíná v Austinu nejlépe, Haas kvůli Giovinazzimu opět opravuje auto. Za nové motory padnou tresty

Pirelli do Texasu přivezlo středně-tvrdou nabídku ze svého portfolia, tedy pneumatiky C2 - C4. Trať rozehřívalo slunce na 39 °C, teplota vzduchu dosahovala 28 °C. Jako první ve 21 hod našeho času vyrazil Lance Stroll s Aston Martinem.

Do akce se po něm zapojili mladíci Robert Schwartzman místo Charlese Leclerca u Ferrari, Alex Palou místo Daniela Ricciarda u McLarenu, Theo Pourchaire místo Valtteriho Bottase s Alfou Romeo, Logan Sargeant místo Nicholase Latifiho a Antonio Giovinazzi místo Kevina Magnussena u Haasu, Ital ale hned po 10 min havaroval. Při pokusu o návrat na trať přehřál převodovku a předčasně skončil, Magnussen zřejmě kvůli její výměně bude v neděli pykat.

🚩 RED FLAG 🚩



We have a brief stoppage, as Antonio Giovinazzi spins into the wall at Turn 6



He gets the car out of the barrier and is en route back to the pits#USGP #F1 pic.twitter.com/btDPiXXmr3 — Formula 1 (@F1) October 21, 2022

Pérez hned nasadil měkké pneumatiky a vyrazil do měřeného kola: 1:40,549. Norris ztratil ve svém prvním pokusu 0,124 sekundy, Sainz 0,832 s,

Mercedes přivezl do Spojených států velký balík vylepšení se zajímavým předním křídlem, v letošní sezóně u něj de již o poslední novinky. Dramatickou změnu ve výkonnosti nečeká, nicméně doufá, že se přiblíží špičce.

Ferrari se chystá nasadit nové motory u obou svých pilotů - Leclerca i Sainze. V neděli se kvůli penalizacím na startovním roštu tedy propadnou dozadu, totéž čeká Péreze i Zhoua, kteří využili nové agregáty již v 1. tréninku.

1️⃣ on the car, 1️⃣ on the timesheets



Max Verstappen is top as we hit half-distance, with a 1:37.462#USGP #F1 pic.twitter.com/97hCfQ55gk — Formula 1 (@F1) October 21, 2022

Po čtvrt hodině se do čela dostali piloti Alpine na středně-tvrdých pneumatikách - Alonso (1:39,555) s Oconem (1:38,810), brzy je překonal Verstappen (1:38,272 a 1:37,462 min) na měkkých, Sainz se s Ferrari držel na dostřel osmi desetin (1:38,287).

"Dorazím tam příliš rychle, chlape. Tohle auto je šílené!" řve do rádia Palou, který s druhým McLarenem ztrácí na Norrise jen 3 desetiny a patřil k nejlepším z nezkušených mladíků, kteří dnes nastoupili.

Hamilton (1:37,645) se po 38 minutách propracoval na druhou příčku, na nejrychlejší Red Bull v tu chvíli ztrácel jen 0,183 s, Alonso byl o 7 setin pomalejší. O dvě minuty všechny překvapil Stroll, který překonal Verstappena - 1:37,460 min.

All kinds of testing going on in FP1 🧐@LewisHamilton has been rocking the aero rake, while @ShwartzmanRob's Ferrari is adorned in fluorescent paint 🎨#USGP #F1 pic.twitter.com/ooF94jmS30 — Formula 1 (@F1) October 21, 2022

Pořadí se čtvrt hodiny před koncem měnilo po vydařeném pokusu Sainze (1:36,857). Trať se s pogumováním rychle vyvíjela a časy dále klesaly. Na rovinkách byl nejrychlejší Verstappen (322 km/h) před Sargeantem (321 km/h) a Cunodou (319 km/h), Red Bull však v pomalých zatáčkách ztrácel na Ferrari 0,36 s.

Verstappen (1:37,081) se v závěru přiblížil Sainzovi na dostřel 0,224 sekundy, překonat jej ale již nedokázal. Třetí skončil Lewis Hamilton, jenž ze svého času ubral další tři desetiny. Jde však teprve o počátek, týmy ve druhém tréninku, který začne o půlnoci, zrychlí a vyzkouší si také simulace kvalifikace.

GP USA (Circuit of the Americas) 1. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:36,857 2. 33 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:37,081 3. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:37,332 4. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco Cognizant 1:37,460 5. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:37,515 6. 14 Fernando ALONSO esp BWT Alpine F1 Team 1:37,713 7. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:37,802 8. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri 1:37,810 9. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:37,856 10. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Aramco Cognizant 1:38,041 11. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:38,102 12. 24 Guanyu ZHOU chn Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1:38,276 13. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:38,422 14. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri 1:38,898 15. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team 1:38,922 16. 39 Robert SHWARTZMAN isr Scuderia Ferrari 1:38,951 17. 28 Alex PALOU esp McLaren F1 Team 1:39,911 18. 98 Théo POURCHAIRE fra Alfa Romeo F1 Team ORLEN 1:40,175 19. 45 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:40,325 20. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Haas F1 Team 1:43,063

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ