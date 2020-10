Třetí trénink v Portugalsku opět pro Bottase

Portugalský okruh poblíž městečka Portimão si získal srdce mnohých diváků, jezdců i členů týmů. Opravdu je to krásný okruh v nádherném prostředí v oblasti Algarve. Dnes týmy přivítala modrá obloha a sluníčko, teplota je 18 °C a trať má 22 ° C. Všichni v garážích se připravují na vyladění vozů pro nadcházející kvalifikaci.

