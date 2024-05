GP MONAKA: V třetím tréninku se Leclerc ještě zlepšil, ostatní mu zatím nestačí

Azurové pobřeží nachystalo pro závodníky 21°C (trať ale byla podstatně teplejší - 34°C), vlhkost vzduchu poněkud poklesla na 59 % a ani vítr nebyl tak silný jako včera - 6,8 km/h.

Zatímco včera odpoledne se na trať hrnulo skoro celé startovní pole, tentokrát se piloti drželi zpátky. Nakonec vyjel jako první Russell a za ním oba McLareny, ty na středně tvrdé směsi, ale George se hned vrátil do boxů a sdělil inženýrům, že řízení je lepší, doleva zatáčí lehce, ale problém je s pravým rejdem. První čas tak zajel Magnussen (1:14,683), ale tenhle spíše informativní výkon na nějakou dobu zůstal nepřekonán.

Ve výjezdu ze zatáčky 16 ťukl Bottas pravým předním kolem o svodidla a to se vylomilo. Fin doplachtil do Rascasse a tam už nedokázal zatočit. Sice se ještě pokoušel nějak doplížit do boxů, ale nakonec museli nastoupit stewardi. Z tréninku uteklo 12:15 a zavlála červená vlajka. Nutno ale ke cti monackých maršálů říci, že odstranění nepojízdného Sauberu jim trvalo necelé čtyři minuty, neboť v tomto místě nemohli použít jeřáb.

Po restartu už se na trať vrhli prakticky všichni a s výjimkou Aston Martinu, jenž zkoušel středně tvrdé pneumatiky (Alonso 1:13,790, Stroll 1:14,540) všichni vsadili na nějměkčí směs. Dosažené časy postupně klesaly pod 1:13,0; poté se souboj zúžil na Ferrari, Red Bull a Mercedes a snahu dostat se co nejhlouběji pod limit 1:12,0. Jako první to dokázal Leclerc (1:11,977) a když se mu na dvě setiny přiblížil týmový kolega, vytasil další fenomenální čas.

Snažil se zejména Verstappen a s pravidelností měl většinou nejrychlejší první sektor, zato významně ztrácel ve druhém. Také se musel potýkat s velkým provozem - při prvním rychlém pokusu narazil za Tabákovou zatáčkou na shluk pěti vozů a jen si do vysílačky ulevil: "My God!" Magnussen zase vletěl do podobné skrumáže za tunelem a postěžoval si, že to bylo hodně nebezpečné.

Opět se putovalo mimo trať - Magnussen musel použít únikový prostor v Mirabeau, Hamilton a Piastri za Ste.Dévote, druhý jmenovaný navíc v S de la Piscine výrazně klepl o bariéru, ale naštěstí bez poškození. Lewis ještě nejspíš prověřil sílu podvozku v druhé šikaně u bazénu, kterou doslova přeskočil. Albon si stěžoval na přilnavost pneumatik (jsou v polovině kola pryč).

Stewardi museli řešit hned několik incidentů. Pérez dostihl Zhoua uprostřed S de la Piscine a i když Číňan dělal, co mohl, Mexičan se zjevnou frustrací prohlásil do radiokomunikace: "Co ten idiot vyvádí?" Dalším nositelem tohoto titulu byl Russell, jenž za tunelem zablokoval Norrise - komisaři tento incident hodlali vyšetřit po tréninku. A konečně se k jejich posouzení dostal i Verstappen, jenž v tunelu před průjezdem Cunody bez důvodu příliš zpomalil.

Nejlepší časy padaly v poslední desetiminutovce a na rozdíl od včerejška se pod hranici 1:12,0 dostalo podstatně víc přítomných. Leclerc zatím sedí pevně na trůnu Monte Carla a s výjimkou Verstappena mu ostatní hledí na záda, o to víc je vyrovnané pole od čtvrtého do devátého místa, kam se piloti seskládali do jedné setiny. Ale opět musíme připomenout, že chléb se bude lámat až za dvě hodiny.

GP Monaka (Circuit de Monaco) 3. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:11,369 2. 1 Max VERSTAPPEN nld Oracle Red Bull Racing 1:11,566 3. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:11,710 4. 81 Oscar PIASTRI aus McLaren F1 Team 1:11,901 5. 11 Sergio PÉREZ mex Oracle Red Bull Racing 1:11,923 6. 63 George RUSSELL gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:11,968 7. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:11,979 8. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:11,988 9. 22 Juki CUNODA jpn Visa Cash App RB Formula One T 1:11,991 10. 14 Fernando ALONSO esp Aston Martin Aramco F1 Team 1:12,087 11. 10 Pierre GASLY fra BWT Alpine F1 Team 1:12,144 12. 23 Alexander ALBON tha Williams Racing 1:12,180 13. 27 Nico HÜLKENBERG deu MoneyGram Haas F1 Team 1:12,192 14. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk MoneyGram Haas F1 Team 1:12,216 15. 18 Lance STROLL can Aston Martin Aramco F1 Team 1:12,331 16. 31 Esteban OCON fra BWT Alpine F1 Team 1:12,472 17. 2 Logan SARGEANT usa Williams Racing 1:12,703 18. 3 Daniel RICCIARDO aus Visa Cash App RB Formula One T 1:12,829 19. 24 Guanyu ZHOU chn Stake F1 Team Kick Sauber 1:13,830 20. 77 Valtteri BOTTAS fin Stake F1 Team Kick Sauber nehoda

VÝSLEDKOVÝ SERVIS: F1NEWS.CZ