PROHLÁŠENÍ PO ZÁVODĚ: Spontánní gratulace k Verstappenovu čtvrtému titulu

Mercedes

George Russell, 1. místo:

Vyhrát v Las Vegas je neuvěřitelný pocit! Jsem tak vděčný týmu a šťastný za něj, že jsme získali toto vítězství. Po celou dobu jsem měl skvělé tempo a ve vedení jsem se cítil pohodlně. Vždycky si myslíte, že by se mohlo něco stát, například safety car, ale byl to čistý závod. Prožili jsme téměř dokonalý víkend, protože jsme získali pole-position, vedli téměř každé kolo a získali double. Bylo skvělé být s Lewisem na stupních vítězů; zajel fantastický závod a postoupil z desátého místa. Víc jsme si nemohli přát.

Chtěl jsem odsud dnes v noci odletět, ale to se teď nestane! Užijeme si tento večer jako tým, protože si to každý zaslouží. V pondělí si pak sedneme a projdeme si data, abychom pochopili, proč jsme byli tento víkend tak rychlí. Doufejme, že nám to pomůže před závěrečnými dvěma závody sezóny v Kataru a Abú Dhabí. Na závěr bych chtěl pogratulovat Maxovi k jeho čtvrtému titulu. Je zaslouženým šampionem, po celý rok jezdil na neuvěřitelné úrovni a je mužem, kterého budeme všichni v roce 2025 pronásledovat.

Lewis Hamilton, 2. místo:

Jsem opravdu šťastný za tým. Byl to výjimečný výkon všech, i oni se postarali o naše double. Vůz se po celou dobu choval výborně; užil jsem si opravdu zábavný a příjemný závod. Byl to skvělý pocit posouvat se vpřed, protože jsem měl před sebou dlouhou cestu! Je to trochu hořkosladké, kdybych se včera kvalifikoval tam, kde jsem měl být, myslím, že jsem mohl vyhrát. Nicméně jsem si dnes před závodem nemyslel, že bych byl schopen skončit na druhém místě, takže jsem velmi šťastný. Gratuluji Georgovi ke skvělé jízdě za vítězstvím. Gratulovat je třeba také Maxovi, který dnes získal titul. Celý rok odváděl fantastickou práci a je zaslouženým šampionem.

Toto Wolff, šéf oddělení Mercedes-Benz Motorsport

Už je to nějaký čas, co jsme zajeli double, takže je to pro tým fantastický výsledek. Chladnější podmínky na okruhu s nízkou přilnavostí, jako je tento, nám jednoznačně vyhovovaly. Přesto všichni odvedli skvělou práci a během víkendu si vedli dobře. Od čtvrtečního prvního tréninku jsme byli rychlí a pokračovali jsme v tom i v pátek a sobotu. Dostali jsme auto do skvělého okna a to je opravdu potěšující.

George odjel závod skvěle. Zpočátku udržel Charlese Leclerca a od té chvíle měl Grand Prix zcela pod kontrolou. Lewis jel také fantasticky a probojoval se polem z desátého místa. Ukázal, jak je rychlý, a zajistil skvělý výsledek pro tým. Na závěr gratulujeme Maxi Verstappenovi k zisku titulu; je zaslouženým šampionem a doufáme, že příští rok s ním budeme moci bojovat.

Ferrari

Carlos Sainz jr., 3. místo:

Vzhledem k rychlosti, kterou dnes Mercedes měl, si myslím, že jsme maximalizovali bodový zisk týmu a dokonce se nedomnívám, že i bez nedorozumění při vjezdu do boxů před mou druhou zastávkou si nemyslím, že bychom byli schopni zůstat před Lewisem. Očekával jsem, že po tom, co jsme viděli v tréninku, budu konkurenceschopnější, ale dnes jsme se dost trápili s zrněním. Budeme bojovat i v dalších závodech, abychom udrželi bitvu o titul v Poháru konstruktérů otevřenou až do konce. Na Katar.

Charles Leclerc, 4. místo:

Dokončil jsem závod na stejném místě, z jakého jsem začal, takže to nebylo tak vzrušující, ale když se podíváte na detaily, bylo to docela napínavé. Bohužel jsem při prvním stintu na středně tvrdých pneumatikách na čelo dost ztratil, pak jsem se dokázal vrátit na tvrdé směsi, která fungovala lépe.

Velká gratulace Maxovi. Mistrovský titul si zaslouží, měl úžasnou sezónu a vždy maximalizoval své výsledky, což se mu vyplatilo. Dává nám to motivaci, abychom byli příští rok ještě silnější a doufejme, že ho pak budeme moci dostat pod větší tlak. V posledních dvou závodech budeme tvrdě tlačit, abychom se pokusili dokončit sezónu před McLarenem.

Frédéric Vasseur, šéf týmu

V první řadě gratuluji Maxi Verstappenovi k zisku titulu. Co se týče našeho závodu, v prvním stintu na středně tvrdých pneumatikách jsme se hodně trápili, ke konci jsme ztráceli asi dvě sekundy na kolo, a totéž na konci druhého stintu, prvního na tvrdých pneumatikách. Celkově byla naše rychlost na tvrdých pneumatikách slušná, ale v úvodních fázích jsme ztratili příliš mnoho času a celkově bylo naše tempo příliš nekonzistentní.

Nakonec byl dnešní závod o anulaci škod, ale v určitém okamžiku musíme získat více bodů než všichni ostatní a nemůžeme se spokojit jen s tímto výsledkem, pokud chceme udržet boj otevřený. Najeli jsme 12 bodů na McLaren a o 16 více než Red Bull. Uvidíme, co dokážeme příští týden v Kataru; na trati, která nám na papíře nevyhovuje nejlépe, ale na které je sprint a tím pádem se nabízí ještě více bodů. Jako tým musíme v příštím závodě odvést lepší práci.

Red Bull

Max Verstappen, 5. místo:

Je to neuvěřitelný pocit vyhrát tu šampionát. Byl to pěkný rok a jsem hrdý na to, jak jsme se se vším jako tým vypořádali. Sezónu jsme začali opravdu dobře a pak to začalo být docela těžké; Nikdy jsem se nechtěl vzdát a dosáhl jsem nejlepšího výsledku, jakého jsem byl schopen, téměř jsme neudělali žádnou chybu a to je to, co potřebujete k zisku titulu. Drželi jsme pohromadě jako tým a opravdu tvrdě jsme se tlačili a vrátili se silnější. Jsem velmi hrdý na všechny za to, čeho jsme dosáhli, a také na sebe za to, jak jsme v této sezóně spolupracovali. Dnes jsem zůstal v klidu a předjížděl jezdce jednoho po druhém. Snažil jsem se vydržet a jet svůj vlastní závod - a to jsem zvládl. Každé vítězství v šampionátu je nakonec jiné, takže tohle je také speciální a znamená to pro nás opravdu hodně. Jsem velmi hrdý na to, že jsem součástí tohoto týmu, zejména proto, že nyní slavíme náš čtvrtý titul mistra světa. Je to prostě nádherné.

Sergio Pérez, 10. místo:

Gratuluji Maxovi, myslím, že měl nejlepší sezónu, jakou jsem kdy od jezdce viděl, protože většinu času jsme neměli nejlepší auto a Max byl ve spoustě víkendů rozdílovým pilotem. Způsob, jakým tlačil tým dopředu, byl čistou silou a myslím, že to byl od něj nejlepší rok za ty čtyři, co spolu působíme. Byl ohromný, dobrá práce mu vynesla všechen ten úspěch, kterého dosáhl, zaslouží si to.

Pro mě, myslím, byla závodní rychlost pozitivní, ale bohužel jsme možná zvolili špatnou strategii, protože jsme zpočátku vyjeli na tvrdé směsi a trať byla horší. Degradace předčila očekávání, bohužel jsem na začátku použil nejlepší pneumatiky, takže jsem musel odjet poměrně dlouhý stint na středně tvrdé. Mám pocit, že se vracím zpět, ale potřebuji další skok a nemám pocit, že je na dosah, takže doufejme, že se o nadcházejících víkendech vrátím silnější.

Christian Horner, šéf týmu

Je to vyvrcholení epické kampaně a fantastické vítězství Maxe. Nejen dnes, ale po celý nekompromisní rok a někdy i bez potřebných nástrojů, které má k dispozici. Byl inspirací v kokpitu, ale i mimo něj. Způsob, jakým se choval a jak spolupracoval s inženýry a širším týmem, byl fenomenální. Spolu s rokem 2021 to byl jeden z nejtěžších roků, které tým zažil. Max se však opět povýšil na jinou úroveň výjimečnosti. Vyhrál více než dvojnásobek závodů oproti komukoli jinému, předvedl impozantní kampaň a občas musel zvládnout nepřekonatelné rozdíly. Ve dnech, kdy jsme nedokázali vyhrát, nebo když na něj všechno házeli, stále vozil body. Byl mimořádný. V zákulisí bylo vynaloženo obrovské úsilí, aby se tento šampionát dostal do bezpečí. Je to něco, co je třeba oslavovat tady na trati, ale stejně tak i v továrně. Jsem neuvěřitelně vděčný za všechnu práci a dlouhé noci, které vedly k tomuto úspěchu a všichni v Milton Keynes mohou být hrdí na to, že se na tomto šampionátu podíleli. Nakonec však toto vítězství patří Maxovi. Gratuluji k číslu čtyři, Maxi, zasloužíš si každý okamžik!

McLaren

Lando Norris, 6. místo:

V první řadě velká gratulace Maxovi k vítězství v šampionátu jezdců, zasloužil si ho. V průběhu roku jezdil lépe než všichni ostatní a jen zřídka udělal chybu, takže mu gratuluji k tomu, že opět předvedl svůj výkon.

Co se týče dneška, byl to rozumný závod, ale ve voze jsme neměli žádnou rychlost a zažili jsme obtížné a náročné podmínky. Prostě to nebyl náš víkend, dost jsme se trápili. Je jasné, že je před námi spousta věcí, které musíme na voze do budoucna zlepšit.

Nyní se zaměříme na příští víkend a na to, abychom se v Kataru vrátili silnější; okruh by měl našemu vozu vyhovovat lépe než Vegas. Soustředíme se na poslední dva závody.

Oscar Piastri, 7. místo:

Byl to velmi obtížný večer, jen jsme se trápili s pneumatikami, takže je určitě co prověřit. Nemyslím si, že jsme doufali v nějaký lepší výsledek, ale ztráta byla samozřejmě trochu zklamáním. Dobré body a doufejme, že další dva závody pro nás budou o něco zábavnější.

Na závěr gratuluji Maxovi k vítězství v šampionátu jezdců. Po celý rok bojoval dobře a čtvrtý titul si zaslouží.

Andrea Stella, šéf týmu

Především bych chtěl osobně a jménem našeho týmu vyjádřit gratulaci Maxi Verstappenovi. Čtyřnásobný mistr světa, jeden z největších v historii tohoto sportu. Tento titul si naprosto zaslouží, byl neuvěřitelně konzistentní, i když jeho auto nebylo nejlepší. Max a Red Bull Racing jako tým odvedli skvělou práci. Dobrá práce pro ně.

Pokud jde o nás, můžeme být hrdí na to, že jsme Maxovi přinutili více přemýšlet a že jsme boj o titul posunuli tak daleko v sezóně. Myslím, že jsme ztratili příliš mnoho bodů na začátku roku, kdy jsme nebyli dostatečně konkurenceschopní. Jakmile se vůz zlepšil, myslím, že jsme dokázali týmovou kvalitu a schopnosti Landa s Oscarem, abychom mohli bojovat o oba tituly.

Dnes večer nemůžeme být s výsledkem spokojeni, protože závodíme, abychom končili na stupních vítězů; závodíme, abychom vyhráli. Měli jsme nějaký bolehlav ohledně výkonu vozů a pneumatik, provedeme spoustu analýz mezi Las Vegas a Lusailem. Vzhledem k uplynulému víkendu jsme dnes večer byli schopni omezit škody. Katar a Abú Dhabí by měly být pro MCL38 vhodnějším místem – ale o vítězství se neustále ucházejí čtyři týmy. Je to skvělé pro formuli 1, ale znamená to, že pokud chceme vyhrát Pohár konstruktérů, musíme předvést absolutně nejlepší výkon. Není to tak dávno, co by představa boje o tento titul, byla neuvěřitelná, nemyslitelná – ale nyní je realistická a my musíme svou práci dokončit.

Haas

Nico Hülkenberg, 8. místo:

Jsem velmi potěšen; Myslím, že osmé místo je to nejlepší, čeho jsem dnes mohl dosáhnout, jsme teď šestým nejlepším týmem. Byl to čistý závod, dobrá strategie a podle očekávání byl velmi náročný v otázce pneumatik a jejich zrněním – zejména na předku. Všechny to značně zaměstnalo, ale vyšli jsme z toho dobře a trochu jsme se srovnali s naší hlavní konkurencí. Auto fungovalo dobře a naše tempo bylo také slušné."

Kevin Magnussen, 12. místo:

Jel jsem na jednu zastávku, což podle mě nebyla správná věc. Rychlost na tvrdé pneumatice byla dobrá, ale středně tvrdá se rychle opotřebila. Trápil jsem se, ale pokračoval dál - a přišel o všechno, takže jsem musel na tvrdé směsi začít znova. Neměl jsem pocit, že bych z vozu dostal to nejlepší.

Ayao Komatsu, šéf týmu

Myslím, že je to nejlepší osmé místo, jakého jsme kdy dosáhli. Nebyl to snadný závod, ale jsem velmi šťastný, že nikdo nezpanikařil a všichni zůstali v klidu. Každý, včetně týmu v továrně, odvedl svůj díl práce a mít tak silný závod se dvěma zastávkami u Nica a získat osmé místo je skvělé. S Kevinem jsme po prvním kole ztratili pozici - jediný způsob, jak jsme ho mohli dostat zpět do hry, byla jedna zastávka. Jeho tým si v tomto scénáři vedl nejlépe, jak mohl, a téměř se vrátil zpět na desáté místo. Myslím, že to byla obrovská týmová práce a návrat na šesté místo v Poháru konstruktérů. Po tom hrozném výsledku v Brazílii to byla úžasná reakce a dodalo to lidem důvěru, takže jsem nemohl být šťastnější.

VISA Cash App RB

Juki Cunoda, 9. místo:

Dnes to nebyl snadný závod, ale maximalizovali jsme vše, co jsme mohli, a myslím, že jako tým jsme během víkendu udělali velký krok vpřed. Samozřejmě jsem spokojený s tím, že jsem dnes skončil na bodech, ale zároveň je to docela nepříjemné, protože jsme ztratili několik bodů do Poháru konstruktérů. Cítil jsem se dobře a ve voze jsem si věřil, což je důležité zejména na okruhu, jako je tento, takže jsem rozhodně spokojený s dobrým závodním tempem, které jsme předvedli. Zbývají dva závody, budeme tvrdě bojovat až do konce sezóny a už se těším na příští týden a závodění v Kataru. Na závěr velká gratulace Maxovi k vítězství v mistrovství světa. Zatím má za sebou působivý rok a plně si zaslouží být znovu korunován šampionem.

Liam Lawson, 16. místo:

Těžký závod. První stint nebyl tak špatný, jel jsem ve skupině, ale je opravdu těžké předjíždět, nebo alespoň pro mě to tak bylo. Snažil jsem se prodloužit stint, ale záměr s jednou zastávkou nevyšel, myslím, že jsme se pak pokusili protáhnout trochu moc dlouho druhý stint, nakonec jsem stejně skončil v boxu, nikam se neposunul, prostě to nefungovalo. Dnes jsme měli podobné problémy jako včera, což nás stojí docela hodně, ale podíváme se na to a před příštím týdnem vše vyřešíme. Juki si dnes vedl dobře, když získal body, musíme z příštích dvou závodů vytěžit maximum a pokusit se skončit v dobrém rozpoložení. Gratuluji Maxovi ke čtyřem titulům mistra světa, úspěch si po všech těch těžkých bojích v tomto roce plně zaslouží. Velmi zasloužené pro něj a celý tým.

Laurent Mekies, šéf týmu

V první řadě gratuluji Maxi Verstappenovi a našim přátelům z Oracle Red Bull Racing k neuvěřitelnému úspěchu při zisku dalšího šampionátu jezdců. Celkově náš tým a jezdci zde v Las Vegas zažili další silný víkend. Po velmi solidním kvalifikačním výkonu měl Juki rušný závod, předvedl několik skvělých předjížděcích manévrů a po celý závod bojoval s našimi soupeři. Samozřejmě je frustrující ztratit místo pouhých 5 kol před koncem, ale celkově ukázal dobré závodní tempo a přivezl domů dva velmi důležité body do šampionátu. Pro Liama to byl složitější víkend a jeho vůz byl určitě velmi obtížně ovladatelný, což je něco, co stále musíme plně pochopit. V některých fázích dnešního závodu ukázal dobrou rychlost, ale kvalifikace v zadní části pole ho nutila strávit hodně času v provozu. V bitvě o Pohár konstruktérů je to neuvěřitelně těsné a boj se ještě více vyhrotí v posledních dvou kolech sezóny na Blízkém východě, už za pár dní v Kataru. Na závěr gratulujeme promotérovi k velmi speciálnímu týdnu Grand Prix zde ve Vegas, s neuvěřitelnou atmosférou na trati i mimo ni na akci, která ztělesňuje nový styl formule 1.

Aston Martin

Fernando Alonso, 11. místo:

Rychlost vozu byla pro nás v závodě mnohem lepší a bylo příjemným překvapením, že jsme až do posledních kol bojovali o body. Strategie byla dobrá, zastávky v boxech rychlé a celkově jsem se s vozem cítil o něco spokojenější. Ale za jedenácté místo není žádná odměna a myslím, že jsme si dnes večer zasloužili získat nějaké body. Těším se, až se vrátím do vozu v Kataru, kde se budeme snažit najít větší výkon. Také bych rád pogratuloval Maxovi k zisku jeho čtvrtého titulu mistra světa, určitě si ho zasloužil.

Lance Stroll, 15. místo:

Byl to obtížný závod, protože mi v prvním kole odešlo rádio, takže jsem nemohl komunikovat s týmem. Plánovali jsme, že na začátku závodu zůstaneme na střední pneumatice o něco déle, ale cítil jsem, že rychle degraduje a chtěl jsem přejít na tvrdou směs. Ale svůj požadavek jsem nemohl nijak předat na boxovou zídku. Znamenalo to, že když jsem zajel do boxů, tým nebyl na zastávku připraven, takže nás to stálo asi 20 sekund. Věděli jsme, že to bude těžký závod, ale myslím, že dvanácté místo mohlo být reálné i bez problémů s rádiem. Jako tým víme, kde musíme vůz zlepšit, ale stále je před námi spousta práce, abychom dostali dopředu. A nakonec gratuluji Verstappenovi k jeho čtvrtému mistrovskému titulu – je opravdu zasloužený.

Mike Krack, šéf týmu

Dnes večer jsme v Las Vegas předvedli o něco lepší výkon než jsme očekávali, ale naše úsilí nebylo odměněno, protože Fernandovi po dobrém výkonu jen těsně unikl poslední bod. Téměř všichni zajeli do boxů dvakrát, ale s Fernandovou strategií (startoval na měkkých) jsme jeli docela agresivně a nakonec mu životnost pneumatik zabránila v lepším výsledku (na tvrdých pneumatikách). To ho v závěrečných kolech učinilo bezbranným proti (Sergiu) Pérezovi.

Lanceův závod byl komplikovanější, protože jsme s ním po celou dobu závodu neměli rádiové spojení. Ztratil tak mnoho času, když v devátém kole zajel do boxů, protože neměl možnost předem upozornit na pit-stop. Závod jsme museli řídit přes boxovou tabuli a ztracený čas nebylo možné dohnat. I bez vysílačky odvedl Lance dobrou práci s pneumatikami a zajel dobrý závod.

Gratulujeme Maxovi k jeho letošnímu úspěchu a k zajištění čtvrtého titulu mistra světa. Naše pozornost se nyní obrací na příští víkend v Kataru – zcela odlišné výzvě, pokud jde o uspořádání a teploty. Zůstaneme pozitivní, zúročíme poznatky z tohoto týdne a pokusíme se vrátit silnější.

Williams

Franco Colapinto, 14. místo:

Byl to těžký víkend. Ve včerejší kvalifikaci jsem se cítil velmi dobře a dostával jsem se do větší a větší pohody, ale pak jsem začal kolo příliš blízko Gaslymu, projel jsem velmi chaoticky zatáčku 15 a bohužel jsem značně poškodil. Po startu z boxové uličky jsem byl schopen udělat určitý pokrok a celkově odvedl dobrou práci. Bylo obtížné zvládnout pneumatiky, protože rychle odcházely. Musím poděkovat týmu v garáži, hrdinům posledních několika závodů. Včera museli přestavět celé auto, abych mohl dnes závodit a je úžasné, jak jsou dobří. Nejlepší a já jsem jim za to velmi vděčný. Vím, že další příležitosti lze čekat za týden v Kataru a my se odrazíme ode dna.

Alex Albon, defekt pohonné jednotky

Dnes jsem měl dobrý vůz a mohl jsem získat nějaké dobré body, takže je frustrující odstoupit s podezřením na problém s pohonnou jednotkou. Musíme pochopit, zda to byl podobný problém jako ve druhém tréninku nebo stejný problém ze Singapuru. Pokusíme se tomu přijít na kloub. Letos jsme zažili těžké časy, takže musíme zůstat silní. Z mé strany se takové věci stávají, ale chtěl jsem dobrý výsledek pro tým, abych se pokusil všem odvděčit za tvrdou práci, kterou v těchto opravdu těžkých časech zvládají. Mělo to dopadnout jinak, takže se pokusíme soustředit na poslední dva závody sezóny a doufejme, že se nám podaří věci zvrátit.

Sven Smeets, sportovní ředitel

Za prvé, fantastický přístup týmu v garáži, jenž připravil Francův vůz pro závod a chci poděkovat každému z nich za jejich odhodlání a tvrdou práci. Oba vozy fungovaly na začátku závodu dobře, ale frustrující bylo Alexovo odstoupení ve chvíli, kdy hájil bodované příčky . Vyšetříme, co způsobilo problém s pohonnou jednotkou.

Franco předvedl slušnou jízdu, ale po startu z pit-lane jsme ho nemohli dostat do první desítky. Nyní se těšíme na Katar, kde nám formát sprintu poskytne dvě šance získat body.

Kick Sauber

Guanyu Zhou, 13. místo:

Dnes to byl pro mě dobrý závod. Už je to nějaký čas, co jsem bojoval ve středu pole poblíž první desítky a dnes cítím, že jsem konečně měl skutečnou šanci. Věřím, že jsme maximalizovali výsledek, kterého jsme s naší rychlostí mohli dosáhnout, zejména s ohledem na hodně malý počet dramat. Přesto je povzbudivé být zpět tam, kde jsme byli tento víkend. Je to krok vpřed a dodává nám to sebevědomí: věci před odjezdem do Kataru vypadají slibněji.

Valtteri Bottas, 18. místo:

V první řadě gratuluji Maxovi k zisku titulu - završil ho ve skvělém prostředí! Pro mě to byl velmi těžký závod, protože pneumatiky nevydržely tak dlouho, jak jsem doufal. Měl jsme v plánu jednu zastávku, ale bylo jasné, že do cíle dojedeme pouze se dvěma. Startoval jsem na tvrdých pneumatikách a pouze strategie jedné zastávky mi mohla dát výhodu, ale dnes to nevyšlo, což nás trochu zaskočilo. Co se týče tempa, nemohl jsem se dostatečně zlepšit a soustředil jsem se také na to, abych hrál týmovou hru a podporoval Zhoua. Byl to prostě těžký den, ale zdá se, že vůz dělá určité pokroky, takže doufejme, že budeme mít na konci sezóny dva lepší víkendy.

Alessandro Alunni Bravi, zástupce týmu

S dnešním závodním tempem můžeme být celkem spokojeni. Zhou po celý večer bojoval ve středu pole s našimi přímými konkurenty a své konečné umístění vybojoval v posledním kole. Oba vozy jsme přepnuli na strategii dvou zastávek, abychom se pokusili omezit zrnění pneumatik a udržet výkon. Valtteriho závod byl mnohem obtížnější: startoval poslední na roštu a věděli jsme, že bez safety caru se bude muset hodně snažit. První část závodu absolvoval na tvrdých pneumatikách, poté měl velmi dobrý poslední stint, ale bohužel, jakmile se dostal před vedoucí vozy, už neměl šanci získat zpět pozice. Celkově tento víkend ukázal kvalifikační zlepšení a viděli jsme Zhouův návrat do silné závodní formy. Máme před sebou dva závody, abychom na těchto zlepšeních stavěli, a budeme do toho muset dát všechno, nevzdáme se.

Alpine

Esteban Ocon, 17. místo:

Dnes to nebyl náš závod a skončili jsme mimo body. Musíme přezkoumat, co se stalo při naší první zastávce v boxech, protože to znamenalo, že jsem v podstatě jenom projel boxovou uličkou. Je to škoda a musíme se z toho vzpamatovat. Dnes jsme nevyužili příležitosti, kdy jsem si byl jistý, že budu alespoň v boji o body. Vše zhodnotíme a příště v Kataru se budeme snažit předvést lépe. Na závěr gratuluji Maxovi k zisku jeho čtvrtého titulu mistra světa. Jsem za něj velmi šťastný, zaslouží si to, protože po celou sezónu odváděl úžasnou práci.

Pierre Gasly, defekt pohonné jednotky

Celý tým dnes cítí velké zklamání. Po včerejším maximu, naším výkonem v kvalifikaci a silnou pozicí na startovním roštu je dnešek těžko stravitelný. Věděl jsem, že závod bude náročný, ale nakonec jsem nebyl schopen skutečně ukázat náš potenciál poté, co mě problém s vozem donutil odstoupit. Poučíme se z toho a budeme se snažit přenést naše tempo i do Kataru. Je o co hrát a uděláme vše pro to, abychom se vrátili silnější. Gratuluji Maxovi k zisku titulu. Celou sezónu jezdil na neuvěřitelné úrovni a tento úspěch si naprosto zaslouží.

Oliver Oakes, šéf týmu

"Není to výsledek, ve který jsme dnes doufali. Problém s pohonnou jednotkou předčasně ukončil Pierrův závod. Estebanovi nevyšla jeho první zastávka, což znamenalo, že musel dvakrát zastavit. Musíme tento víkend hodit za hlavu. Rychlost, kterou jsme předvedli včera a v závodě, podtrhuje pozitivní zlepšení, kterých jsme v posledních týdnech dosáhli, a dává nám důvod k optimismu před závěrečnými dvěma závody. Také gratuluji Maxovi ke čtvrtému triumfu v šampionátu – úžasný úspěch.