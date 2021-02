Čeká ho životní výzva, přesto chtěl se závoděním seknout. Co pomohlo Pérezovi vytrvat?

Sergio Pérez čeká na svou životní šanci, ta se před ním otevře v příští sezoně, kdy bude jednatřicetiletý Mexičan závodit pro Red Bull. Všeobecně se předpokládá, že Pérez dostane k dispozici špičkový vůz, se kterým bude schopen potrápit Mercedes. Jeho kariéra ve Formuli 1 už přitom mohla být u konce, když totiž dal Aston Martin přednost Sebastianu Vettelovi, nevypadalo to se šancemi vítěze loňské GP Sachíru nijak slavně.

Mexičan se ale nevzdal, ostatně jako už mnohokrát v minulosti, kdy čas od času přemýšlel o konci kariéry. Tak jako v době, kdy opustil svou rodnou zemi a vydal se vstříc novým výzvám do Evropy. S odstupem času Pérez říká, že takový krok pro něj nebyl vůbec jednoduchý, důvodem je zejména odlišnost životního stylu a odloučení od rodiny. Nakonec vydržel, přičemž odměna na sebe nenechala dlouho čekat.

Sergio Pérez během první návštěvy Milton Keynes | foto: Red Bull Racing

„Když jsem přišel do Německa, abych závodil ve Formuli BMW, myslel jsem si, že to bude procházka růžovým sadem. Viděl jsem před sebou jen spoustu zábavy, ale skutečnost byla úplně jiná. Bydlel jsem v malé vesnici, odříznutý od rodiny a kamarádů... Nebylo to vůbec snadné, častokrát jsem si říkal, že se vrátím domů. Kulturní odlišnosti byly velké," říká Pérez.

Jedním z důvodů, proč vytrval, byla podle Sergia podpora jeho rodiny, bez ní by se prý tak daleko nedostal. Jak sám říká, s odstupem času za to rodiče obdivuje víc a víc.

„Lidé si o nás tehdy mysleli, že jsme šílení a my asi opravdu byli. Bez jejich podpory bych tohle nikdy nedokázal, když tak o tom uvažuju, muselo pro ně být těžké, aby mě tehdy pustili do Evropy. Obdivuju je za to," uzavírá.