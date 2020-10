Verstappen a Stroll byli kvůli kolizi u komisařů. Kdo je viníkem? + VIDEO

Do konce tréninku zbývalo dvacet pět minut, když v před první zatáčkou Verstappen začal předjíždět vnitřkem, ale Stroll pokračoval dál svou stopou a nakonec přední levé kolo Red Bullu narazilo do pravé zadní části vozu týmu Racing Point. Verstappen dojel do boxů, Stroll zůstal v kačírku a byla vyvěšena červená vlajka.

"Hej, je ten zk...c slepý? Co má sa...a za problém? Je to ... Ježíši Kriste. Je to pako. Mám poškozené auto. On pokazil kolo, já se připravuji na své a on to po...e, protože zůstal ve stopě a měl DRS. Žádný respekt. Ale co už, na tom teď nezáleží," nadával naštvaný Holanďan do rádia.

Verstappenův komentář a zvolený jazyk se setkal s kritikou některých fanoušků. Z toho si však jezdec Red Bullu nic nedělá. "Není můj to můj problém, jestli se to někoho dotklo. Nechci o tom moc mluvit, protože jsem byl hodně překvapen. Prostě zatočil, když jsem ho dojížděl, nevím, kam bych měl jet. Já své kolo začínal, on končil. Je to škoda a bylo to zbytečné," nechal se slyšet chvíli po nehodě. Nevěděl totiž, že Stroll měl v plánu další rychlé kolo a že bude v jízdě pokračovat. Kanaďan dostal rádiem instrukce a Verstappena neviděl.

Tempers flare as Stroll and Verstappen collide at Turn 1 💥#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/9xhTKe43dp — Formula 1 (@F1) October 23, 2020

Komisaři incident vyšetřovali, ale žádné penalizace či tresty nepadly. Kolizi se prý dalo vyhnout, ale ani jednoho z aktérů neoznačili jako viníka. I jezdci prý nakonec souhlasili, že se jednalo o nedorozumění.

"Dalo by se říci, že v tom oba sehráli svou roli. Max předpokládal, že Stroll zpomalí a dál nepojede, nevěděl, že chce pokračovat v dalším rychlém kole. Lance sledoval přístrojovou desku a asi Maxe neviděl. Zřejmě to bylo padesát na padesát," uzavřel to šéf Red Bullu, Christian Horner.