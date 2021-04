Bottas v 1. tréninku předčí Red Bully i Hamiltona, Vettel se svoji chybě směje

Počasí týmům v Portugalsku přeje, je podstatně tepleji než před 2 týdny v Imole. Teplota vzduchu dosahovala 17 °C a slunce rozehřívalo asfalt na 33 °C. Pirelli pro klikatý okruh s velkým převýšením přivezlo to nejtvrdší ze svého portfolia - pneumatiky C1 - C3.

Za těchto podmínek na dráhu jako první vyjel Bottas následovaný Pérezem a novým rezervním pilotem Alfy Romeo - Callumem Ilottem. Fin s Mercedesem nasadil na tvrdých pneumatikách laťku na 1:23,778 min, Alonso na měkkých ztrácel desetinu.

A warm welcome to @callum_ilott who's making his track debut in an F1 practice session - no fog in sight! @alfaromeoracing #PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/BDngOENaIj — Formula 1 (@F1) April 30, 2021

Po osmi minutách si piloti Stříbrných šípů pořadí na čele prohodili poté, co Hamilton předvedl kolo za 1:22,772. Moc dlouho se tam neohřál, překonávali ho Gasly (1:22,540), Sainz (1:22,256) a znovu Bottas (1:21,829 min) - všichni na tvrdých pneumatikách.

Red Bull zde přivezl větší balík vylepšení čítající propracovanější bočnicové panely a doufá, že si udrží rychlostní výhodu nad Mercedesem. Závody ve zbrojení se mezi těmito dvěma týmy kvůli boji o titul letos protáhnou.

Verstappen ani po 10 min neměl na svém kontě ani kolo, zatímco Hamilton si stěžoval na vyvážení svého vozu: "Takhle je neovladatelný." Max se na trať dostal až po 15 min a hned šel na druhou příčku (1:21,854 min), zatímco na první místo vystřelil Ricciardo (1:21,821 min).

👀 A chunk of debris at the pit exit is keeping the drivers on their toes#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/TBHUv6SWWT — Formula 1 (@F1) April 30, 2021

Bottas zkoušel McLaren sesadit z trůnu, byl však o 8 tisícin sekundy pomalejší. To se podařilo Verstappenovi i přes drobnou chybu v poslední zatáčce - ta jej stále půl desetiny (1:21,053 min). Fin poté znovu zabral a na třetí pokus předvedl kolo za 1:20,506 min, rychle se zlepšovali i ostatní.

Verstappen v pomalých zatáčkách krotil přetáčivost svého vozu. Pneumatiky se zdály být příliš tvrdá, trať však poskytuje více přilnavosti než loni, kdy byl povrch nový. Nejrychlejší čas loni zajel Hamilton - 1:16,652 min, letos jsou však vozy o něco pomalejší.

Holanďan si Red Bullu stěžoval na nastavení rekuperace svého motoru, přesto prolétl okruhem o 6 tisícin rychleji než Bottas. Hamilton na třetím místě ztrácel 0,453 s. Vettel mezitím předvedl vtipný přešlap, když omylem zastavil před garáží McLarenu - stále si zvyká na jiné místo v boxech. Své chybě se v rádiu jen zasmál: " Jednou se to stát už muselo. Divil jsem se, že tam nikdo není."

Vettel zastavuje před nesprávnou garáží | zdroj: Formula1.com

Přetlačovaná o nejrychlejší čas pokračovala dále, po Verstappenovi (1:20,318) opět zaúřadoval Bottas (1:20,088 a 1:19,648 min). Velmi rychlým časem překvapil čtvrt hodiny před koncem Russell (1:20,529), který svůj Williams dostal na třetí místo před Hamiltona (1:20,644).

Verstappen se v závěru pokusil najet do ostrého kola na měkké směsi, hned však zpomalil. Stěžoval si na vibrace, které byly tak silné, jakoby měl defekt. "Po víkendu budu muset navštívit zubaře," komentoval Max sarkasticky. Jeho kolo (1:19,673) bylo o 25 tisícin sekundy pomalejší než Bottasovo.

🏁 on FP1.



Lando finishes the session in P8, Daniel P12.



Back for more laps in FP2 this afternoon. 🔁#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/rjjjeshimn — McLaren (@McLarenF1) April 30, 2021

Hamilton v závěru předvedl nejrychlejší 1. sektor, pak zpomalil a svůj čas si nevylepšil. Před něj se naopak posunul Pérez (1:19,846). Po prvním tréninku to tedy vypadá na souboj o vítězství mezi Red Bullem a Mercedesem, nejblíže jim je Ferrari - Leclerc ztrácí jen čtvrt sekundy.

Velmi dobrý výkon předvedl Gasly, jenž svou AlphuTauri dostal na šesté místo před sedmého Russella. Norris skončil osmý, McLaren však zítra očekáváme výše. Nováček Ilott ztratil na zkušeného Räikkönen se stejným vozem půl sekundy, stačilo to na slušnou 17. příčku před Schumacherem.

GP Portugalska (Autodromo Int. do Algarve) 1. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:19,648 2. 33 Max VERSTAPPEN nld Red Bull Racing 1:19,673 3. 11 Sergio PÉREZ mex Red Bull Racing 1:19,846 4. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:19,884 5. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:19,967 6. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda 1:20,444 7. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing 1:20,529 8. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:20,635 9. 55 Carlos SAINZ JR. esp Scuderia Ferrari 1:20,680 10. 31 Esteban OCON fra Alpine F1 Team 1:20,800 11. 18 Lance STROLL can Aston Martin Cognizant F1 Team 1:20,894 12. 3 Daniel RICCIARDO aus McLaren F1 Team 1:20,995 13. 22 Juki CUNODA jpn Scuderia AlphaTauri Honda 1:21,090 14. 14 Fernando ALONSO esp Alpine F1 Team 1:21,303 15. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN 1:21,381 16. 5 Sebastian VETTEL deu Aston Martin Cognizant F1 Team 1:21,405 17. 98 Callum ILOTT gbr Alfa Romeo Racing ORLEN 1:21,806 18. 47 Mick SCHUMACHER deu Haas F1 Team 1:21,939 19. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 1:22,293 20. 9 Nikita MAZEPIN rus Haas F1 Team 1:24,224

