Leclerc se vztekal, Vasseura to vůbec nezajímá. Radiokomunikace se lehce červenala

Když byly uzavřeny druhé zastávky v boxech, zdálo se, že Leclerc - jenž v úvodu závodu marně dotíral na vedoucího Russella - obhájí své třetí místo. Sainz jr. si totiž doslova vyvzdoroval zastávku ve 28. kole - a to ho ještě tým po výměně pozic a návštěvě Hamiltona v boxech jedno kolo na trati ponechal, což bylo příčinou hodně kontroverzního manévru. Místo na konci 26. kola zajel Charles k mechanikům o okruh později.

Co zůstalo divákům skryto, byla po Charlesově pit-stopu (32. kolo) výzva z boxové zídky, aby Carlos Charlese nepředjížděl. To ale Sainz jr. ignoroval a v zatáčce 4 se posunul před týmového kolegu. Tím ho ovšem vytočil doběla, což dokazuje přepis Leclercovy komunikace s Bryanem Bozzim:

Bozzi: Zaber, prosím.

Leclerc: Ano, cokoliv si přejete, jako vždy.

BB: Charlesi, odvádíš dobrou práci. Dobře? Děkuji.

L: Jo, jo, jo, dělám svou práci, ale už mě sere být pořád milý, kurva, pořád! Nejde o to být milý, jen být uznalý a uctivý.

BB: Charlesi...

L: Vím, že mám držet hubu, ale je to pořád ta samá situace, takže, zasraný bože!!!

BB: Dobře, ale každopádně jsi odvedl týmu dobrou práci. - A seber se, prosím!

L: Jo, jo, vezměte si, kurva, co chcete. Do prdele... rádio je zapnuté, aha. Omlouvám se, to je moje chyba. Stejně jako první stint, ten jsem taky jel na hovno!

My bychom se měli omluvit za peprné výrazy, ale jedná se o slova, která běžně létají éterem i před 22. hodinou. Ostatně šéf týmu Frédéric Vasseur potvrdil, že se o inkriminovaném incidentu v radiokomunikaci diskutuje, ale nevnímá ho jako problém mezi oběma piloty. Vysvětlil, že Ferrari nechtělo ztrácet čas případným vnitrotýmovým soubojem mezi Leclercem a Sainzem jr., navíc Leclerc měl zcela nové pneu a musel je zajet, tím by Carlose jen brzdil. Podle Frédéricova názoru stojí za Leclercovou frustrací pravděpodobně fakt, že neměl zcela přesný obraz o situaci a proto bylo téměř nemožné se podobné kontroverzi vyhnout. Zároveň se vrátil k negativní reakci na Sainzovu žádost o zastávku - odsun byl způsoben situací na trati.

Frederic Vasseur situaci nijak dramaticky nekomentuje | foto: Scuderia Ferrari

„O své piloty se nebojím. Je to stále stejná story, buď budou nebo nebudou komunikovat. Vyjadřují se k pomalejšímu kolu a ne vždy mají přesný přehled. Budeme diskutovat a eliminovat problémy. Musíme se vyvarovat vnitřního napětí, ale v této fázi mám dojem, že by pilot měl ctít vedení - Carlos už vjížděl do čtvrtého kola třetího stintu. Pro všechny to bylo opravdu komplikované, ale večer to probereme. Nevnímám to jako problém. Když jsme s Carlosem komunikovali o druhé zastávce, vysvětlil jsem mu, že by se dostal do závětří Lawsona, možná i Cunody, a my ho potřebovali udržet na trati. Tak probíhala diskuze, navíc ještě došlo k výměně pozic, nastal trochu chaos, ale když jste za volantem vozu, máte vždy svou vlastní vizi," nabídl svou verzi Vasseur.

Dodejme, že obě Ferrari nakonec bez potíží dostihla Verstappena a dnes už staronového mistra odsunula za sebe. Leclerc celkem pochopitelně prahl po stupních vítězů, ale důležitější v této fázi pro Ferrari je, že Maranellští ukrojili z náskoku McLarenu 12 bodů.