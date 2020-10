Bottas začíná na 'horské dráze' v Portimau nejrychleji, Verstappen ztrácí přes 0,7 s + VIDEO

Jako první vyrazil ve 12 hodin na okruh připomínající kvůli velkému převýšení spíše horskou dráhu Giovinazzi následovaný Vettelem a Grosjeanem. Počasí bylo příjemné, teplota vzduchu pod modrou oblohou dosahovala 18 °C, asfalt 25 °C.

Pilot Ferrari si to ihned namířil do letmého kola: 1:30,462. Italská stáj nasazuje třetí část svého velkého balíku vylepšení - nový difuzor a podlahu. V Rusku se objevila první třetina skládačky spočívající v novém nosu a zadním křídle, na Nürburgringu přidala přepracované bočnicové panely. Zkouší také výřezy po stranách, které budou kvůli snížení přítlaku příští rok povinné.

Po 2 min se do výsledkové listiny zapisuje Sainz s McLarenem: 1:30,401, v dalších pokusech ubíral po sekundách: 1:24,452, 1:22,183, 1:21,497 a 1:20,696 min. "Neuvěřitelné, jak je přilnavost nízká. Tohle je Tokio drift, neuvěřitelné" komentoval první metry s vozem F1 na zajímavé dráze.

Verstappenovi patřila po dvou ostrých pokusech druhá příčka (1:23,309), jeho první dojmy byly podobné: "Nastavení křídla je úplně mimo, je to jako v driftovacím autě," což podtrhl smykem. Red Bullu se podle Helmuta Marka podařilo odhalit příčinu slabší výkonnosti vozu RB16, nyní usilovně pokračují ve vývoji, aby dostihli Mercedes. Ten ale už svůj letošní monopost W11 nějakou dobu dále nevyvíjí.

Po 20 min se před něj na 2. a 3. místo propracovaly Stříbrné šípy - Bottas 1:21,713 a Hamilton 1:22,090. "Pneumatiky jsou stále hodně studené," hlásil Fin rádiem. Pirelli přivezlo na nový okruh v kalendáři to nejtvrdší ze svých směsí (C1 - C3).

Své umění v první třetině předvedl Leclerc, jenž dosáhl času 1:20,410 a odsunul Sainze z 1. příčky. Bottas mu šlapal na paty (1:20,603), překonat Ferrari se však povedlo až Gaslymu (1:20,365) a Hamiltonovi (1:20,165).

Leclerc (1:19,653) pak při útoku na čelo dostal smyk, ale se štěstím bez poškození v zatáčce č. 14 vyvázl, Lewis si svůj náskok hlídal (1:19,526). V polovině provoz utichl, piloti vraceli první sady pneumatik.

Grafický přehled sezónního vývoje | zdroj: Formula1.com

Podle oficiální analýzy F1 se letos ve vývoji daří nejvíce Alfě Romeo, která stáhla 0,88 sekundy z náskoku Mercedesu, pak Haasu (-0,77 s), Renaultu (-0,71 s) a Red Bullu (-0,61 s). Nejhůře je na tom naopak McLaren (+0,01 s), Ferrari (-0,07 s), Racing Point (-0,15 s) a AlphaTauri (-0,22 s) a Williams (-0,32 s).

Ve druhé části tréninku se piloti věnovali spíše delším jízdám s větším množstvím paliva a poznávání pneumatik. Kvůli nízké přilnavosti nového povrchu se ale často ocitali ve smyku - podařilo se to například Latifimu či Grosjeanovi.

Lewis Hamilton v 1. tréninku před GP Portugalska 2020 | foto: Mercedes AMG F1 Team

Bottas ve svém rychlém kole málem narazil do Strolla, podle něhož někomu na okruhu unikal olej. Piloti Mercedesu se do toho v závěru obouvali: Lewis vystřihl kolo za 1:18,749, Valtteri na středně-tvrdé směsi za 1:18,410 min. Kvjat v závěru stihl hodiny, Oconovi se při dojezdu do boxu zakouřilo z jeho Renaultu.

Mercedes předvádí stále skvělou formu, přestože na svém voze již nepracuje: Red Bullu v 1. tréninku nadělil přes 7 desetin. Třetím nejrychlejším týmem je zásluhou Leclerca Ferrari, McLaren udržel před Racing Pointem a Renaultem.

GP Portugalska (Autodromo Int. do Algarve) 1. Trénink Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Čas / odstup 1. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:18,410 2. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 1:18,749 3. 33 Max VERSTAPPEN nld Aston Martin Red Bull Racing 1:19,191 4. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari 1:19,309 5. 23 Alexander ALBON tha Aston Martin Red Bull Racing 1:19,365 6. 55 Carlos SAINZ JR. esp McLaren F1 Team 1:19,441 7. 11 Sergio PÉREZ mex BWT Racing Point F1 Team 1:19,907 8. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN 1:19,954 9. 3 Daniel RICCIARDO aus Renault DP World F1 Team 1:20,058 10. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda 1:20,124 11. 5 Sebastian VETTEL deu Scuderia Ferrari 1:20,200 12. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1:20,207 13. 26 Daniil KVJAT rus Scuderia AlphaTauri Honda 1:20,278 14. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team 1:20,846 15. 18 Lance STROLL can BWT Racing Point F1 Team 1:20,954 16. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN 1:21,009 17. 8 Romain GROSJEAN fra Haas F1 Team 1:21,169 18. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing 1:21,374 19. 31 Esteban OCON fra Renault DP World F1 Team 1:21,673 20. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing 1:22,054

