"Racing Point mi začíná věci tajit," prozrazuje zhrzený Pérez. O rozchodu mi "nikdo nic neřekl"

Před Velkou cenou Toskánska tým oznámil, že se s Mexičanem rozejde. Jeho majitel Lawrence Stroll se rozhodl využít výstupní klauzuli ve smlouvě se svým dlouholetým jezdcem, čímž otevřel dveře pro Sebastiana Vettela z Ferrari.

Pérez do Silverstone přišel v roce 2014, kdy stáj závodila v šampionátu F1 jako Force India, tehdy vedená Vijayem Mallyou. V roce 2018 pomohl týmu k záchraně a souhlasil s převzetím novým konsorciem Racing Pointu. Nyní je nechtěným dítětem, akcionáři Aston Martinu věří v přínot čtyřnásobného šampiona k jejich značce, proto se rozhodli pro Vettela, byť vedení týmu si chtělo mexického pilota ponechat.

Ten byl pochopitelně naštvaný: "Nikdo mi nic neřekl, ale dozvěděl jsem se to a zjistil pár věcí. Konečné potvrzení přišlo ve středu," vzpomíná na oznámení o jeho rozchodu s Racing Pointem, který bude od příští sezóny v F1 závodit jako Aston Martin, zřejmě v zelených barvách.

"Racing Point přede mnou věci skrývá," stěžuje si mexický pilot | foto: Racing Point F1 Team

Hlasitý telefonát majitele Strolla zpečeťující budoucnost jezdců Pérez slyšel přes tenké zdi přilehlého pokoje. Díky tomu se to "dozvěděl," aniž by mu "někdo něco řekl." To k dobré náladě rozhodně nepřispělo. Vettel byl ochoten přestoupit za nízký plat: ročně 1,5 mil. dolarů plus výkonnostní bonusy a peníze ze separátní smlouvy s Aston Martinem, jehož se stane velvyslancem.

Racing Point má podle Péreze potenciál na skvělý výsledek: "Soustředíme se na zbývajících osm závodů. Budou klíčové, každičký bod bude v šampionátu konstruktérů velmi důležitý. Stále můžeme prožít tu nejlepší sezónu v naší historii, pokud skončíme třetí."

Jenže uvnitř už nepanuje dobrá atmosféra: "Myslím, že budeme všichni zklamáni, pokud nedosáhneme na to třetí místo mezi konstruktéry. Jenže od té doby, co jsme se dozvěděli tu zprávu, mají někteří lidé uvnitř týmu tendenci věci tajit, což samozřejmě není skvělé!"

V Mugellu se musel obejít bez vylepšení, přesto porazil obě Ferrari | foto: Pirelli

"Myslím, že momentálně musíme být co nejtransparentnější, abychom zajistili dosažení našich cílů a získali co nejvíce bodů to bude možné," nabádá Pérez inženýry Racing Pointu, jenž má na čtvrté pozici v šampionátu 92 bodů, o 14 méně než třetí McLaren. Ten má možná o něco pomalejší vůz, nicméně dosahuje konzistentnějších výsledků.

Racing Point do Ruska veze velké novinky - nasadí novou zadní část z letošního Mercedesu W11. Jenže tu dostane pouze jeho týmový kolega Lance Stroll, syn kanadského majitele stáje. Preferovaný je kvůli lepšímu postavení v šampionátu, není tedy divu, že nové díly také v Mugellu, zatímco Pérez si na ně musí počkat až do Německa.

"Vzhledem k tomu, jak je pole vyrovnané, pár desetin může udělat velký rozdíl ve vašem konečném výsledku. Přál bych si, abych měl vylepšení už v tomto závodě, ale ze zřejmých důvodů je mít nebudu. Tým usilovně pracuje na tom, aby mi je poskytl další víkend," potvrzuje zklamaný Pérez, jenž v zákulisí jedná o své budoucnosti s několika týmy včetně Red Bullu.