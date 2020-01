Pérez je před novou sezonou optimista, "Můžeme udělat velký pokrok," říká

Bývalá Force India prožila hodně turbulentní období. Byl to tým, který měl pověst jakési štiky startovního pole. Force India proto získala řadu dobrých výsledků a pódiových umístění. Postupně se však začaly dostávat na světlo světa informace o finančních problémech, jež měly tým sužovat. A skutečně. Tyto trable byly nakonec tak velké, že dostaly celou organizaci do nucené finanční správy.

Když už to vypadalo na zánik celého týmu, objevil se v roli zachránce kanadský magnát Lawrence Stroll. Ten Force Indii koupil, čímž ji zachránil. Stroll následně stáj přejmenoval a posadil do jedné ze sedaček svého syna. Nově zrrozený Racing Point tak letos prakticky začal úplně novou kapitolu své existence.

Nešlo však o nic jednoduchého, neboť se do značné míry projevily finanční problémy z let minulých. Tedy z doby, kdy už Force Indiia vyvíjela letošní vůz. Také z tohoto důvodu označovala stáj tento ročník jako přechodný. Lawrence Stroll každopádně uskutečnil velké investice do továrny, vybavení i dalších přidružených věcí. Výsledky této nejen finanční injekce by mohly být patrné už brzy.

Sergio Pérez v tréninku v Abú Zabí | foto: Racing Point F1 Team

Mexický pilot Sergio Pérez je si toho dobře vědom. Myslí si, že žádný jiný tým nemůže učinit před sezonou 2020 tak velký progres, jako právě ten jeho. „Řekl bych, že žádný jiný tým nemůže učinit před sezonou 2020 takový posun, který můžeme učinit my. Máme velký potenciál. Pak tu navíc bude přelomová sezona 2021 a nová technická pravidla, což pro nás bude skvělou příležitostí, abychom se zařadili mezi nejlepší týmy,“ je Pérez optimistou.

„Náš propad, který nastal v sezoně 2019, jsme tak nějak očekávali. Nyní se těšíme na ročník následující. Myslím, že nás čeká opravdu skvělý rok, protože se poprvé projeví nové vedení našeho týmu,“ naráží Mayičan na již zmíněné injekce finančního i materiálního rázu.

Bude Racing Point černým koněm šampionátu?