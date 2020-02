Cíl Péreze je jasný. Mexičan chce letos zažít svůj nejlepší rok

Sergio Pérez je před následující sezonou optimistický. Věří, že ve Formuli 1 může zažít právě v roce 2020 svůj nejpodařenější ročník. Růžový Racing Point čeká poslední sezona pod tímto jménem. Od té následující se stáj přejmenuje na Aston Martin, což může rovněž přinést barevnou obměnu. Spekuluje se totiž, že růžovou nahradí zelená, to je ale prozatím stále vzdálená hudba budoucnosti.

Letos to každopádně bude ještě Racing Point, přičemž v týmu očekávají pokroky. Projevit by se měly velké nejen finanční injekce, které uskutečnil Lawrence Stroll. Právě díky nim nyní stáj cílí na čtvrté místo v Poháru konstruktérů, jenž bývá také označováno jako nejlepší umístění ze zbytku světa.

Mexičan Pérez chce mít silný závod už v Melbourne. Opírá se přitom o solidní druhou polovinu loňské sezony, kdy Racing Point dosáhl několika velmi dobrých výsledků. „Bude to tvrdá bitva. Konkurence je velká, ale loni jsme měli velmi dobrou druhou polovinu sezony, proto věřím, že ve stejném duchu můžeme letos začít už v Melbourne. Opravdu doufám, že to bude můj nejpodařenější rok,“ praví Sergio.

Sergio Pérez a Lance Stroll v Melbourne | foto: Racing Point F1 Team

Třicetiletý pilot má v kapse dlouhodobý kontrakt. I to jej opravňuje k optimismu. Spoléhá přitom na kontinuitu, potažmo znalost prostředí a také členů týmu. Právě tyto atributy jsou prý jeho benefitem. „Znám tuto stáj. Viděl jsem, čeho jsme byli schopni dosáhnout i v momentě, kdy jsme měli nedostatek zdrojů. Teď to všechno do sebe postupně zapadá. Znám věci, které se dějí v zákulisí. Příští rok z nás navíc bude tovární tým. Těším se na budoucnost,“ dodává.

S Racing Pointem se chce rozloučit ve velkém stylu. Považuje za nutnost, aby stáj letos prožila dobrý rok. „Chceme udělat další krok. Jsme opravdu natěšení a motivovaní, já doufám, že tomu tak zůstane i po prvních barcelonských testech,“ hlásí Mexičan.

Dodejme, že úvodní testy, které pomyslně zahájí sezonu, začnou psát svůj příběh v Barceloně už zítra. Za volantem Racing Pointu se během prvního dne objeví právě Pérez, druhý den má pro sebe zarezervován Lance Stroll. V pátek se pak oba piloti prostřídají.