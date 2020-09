"Tohle jsem nečekal, šílený svět F1!" Výpověď Péreze o telefonátu od Strolla a ztrátě místa

Mexický pilot s týmem loni podepsal tříletou smlouvu. Poskytl mu svůj talent a přinesl mexické sponzory a věřil v úspěšnou budoucnost. V sedmém ročníku vzájemného působení (stáj byla dříve známá jak Force India) se letos dočkal konkurenceschopného vozu, který vychází z loňského vítězného Mercedesu W10, ale po letní přestávce přišel ve středu šok.

"Zavolal mi Lawrence. Zavolal mi ve středu s tím, že se budou ubírat jiným směrem," popisuje smutně Pérez. Racing Point se mezitím dohodl se Sebastianem Vettelem, jenž jej od příští sezóny nahradí. Strollův syn Lance u týmu pochopitelně zůstává.

Mexičan přitom navzdory různým spekulacím věřil, že u stáje sídlící v Silverstone zůstane: "Takovou zpětnou vazbu jsem dostával. Všechno vypadalo, že tým si mě chce nechat atd.," pokračuje naštvaně.

Sergio Pérez po 7 letech u Racing Pointu navzdory svým původním plánům skončí | foto: Racing Point F1 Team

"V zákulisí se vedly určité rozhovory o smlouvách a věcech, jež nechci odhalovat, protože by podle mě měly zůstat mezi týmem a mnou. Našlo se pár věcí ve smlouvě, které jsme si prošli. Nakonec mi ve středu oficiálně oznámili, že nebudu pokračovat. Nečekal jsem to. Ale tak už to je," říká Pérez.

Racing Point pak ve čtvrtek dopoledne ráno potvrdil, že Péreze u nich od příštího roku nahradí Vettel. Sergio připouští, že načasování takového rozhodnutí omezuje jeho možnosti přestoupit příští rok jinam.

"Neřekl bych, že jsem v tomto ohledu vyloženě zklamaný, jelikož chápu, že tým vede jednání, která zřejmě trvala déle, než jsem si myslel. Větší transparentnost by ale pomohla i mé budoucnosti, protože bych pak mohl hledat záložní plán. Zřejmě by to nic nezměnilo, v tomto oboru se pohybuji už dlouho.

"Jde o součást tohoto šíleného světa, který se jmenuje Formule 1," dodává Pérez, jemuž v šampionátu patří s 34 body 11. příčka, zatímco jeho týmový kolega Lance Stroll je s 57 body čtvrtý.