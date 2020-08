Vettel do Aston Martinu? Potvrzení má přijít už v Belgii

O komplikovaných vztazích Sebastiana Vettela a Ferrari už se toho namluvilo a napsalo hodně. Ty jsou teď na bodu mrazu, což dokládal i poslední závodní víkend ve španělské Barceloně. Během něj Vettel nejdřív ignoroval svůj tým během kvalifikace, aby si pak v závodě sám zvolil strategii, díky niž nakonec dojel na bodovaném umístění.

Už delší dobu je přitom jasné to, že Vettel po konci sezony z Maranella odejde. Kam však zamíří, to v tuto chvíli zůstává záhadou. Chvíli to vypadalo na důchod, Němec se nechal opakovaně slyšet, že Formule 1 už pro něj není tím, čím bývala kdysi.

Jenže teď se věci vyvinou dost možná úplně jinak. Od příštího roku přibude na startovním roštu Aston Martin, ve který se přetransformuje nynější Racing Point. Jde o ambiciózní projekt, za nímž stojí miliardář Lawrence Stroll, a právě jemu by se jezdec formátu Vettela hodil jako sůl.

Sergio Pérez v rámci druhého dne předsezonních testů v Barceloně | foto: Racing Point F1 Team

Obzvlášť z hlediska marketingu má čtyřnásobný šampion stále svoji hodnotu. Vzájemné námluvy už podle všeho nějaký ten pátek probíhají přičemž zdroje z Itálie hovoří o tom, že Vettelův přestup k Aston Martinu bude oznámen už během následujícího závodního víkendu v Belgii.

Kdo by šel z kola ven? „Pokud bych v týmu skončil, šlo by o podnikatelskou volbu, takhle to v tomhle sportu prostě funguje," reaguje Lance Stroll, syn hlavního týmového mecenáše.

Mladý Kanaďan získal díky tučným sponzorským smlouvám od svého otce status platícího jezdce, avšak pravdou je, že letos si nevede vůbec špatně. Když nepočítáme dva závody na Silverstonu, ve kterých Strollův týmový kolega Pérez nestartoval, vede Mexičan nad Kanaďanem v interním týmovém souboji na body 30-32.

To pro Strolla není vůbec špatná vizitka. Naproti tomu Checo disponuje platným kontraktem. V případě jeho ukončení by mu tak tým musel vyplatit miliónové odstupné.

Jak se budoucí Aston Martin rozhodne?