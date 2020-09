Nula vylepšení, slabý motor Ferrari. Šéf Haasu očekává náročný závěr sezóny

Romain Grosjean s Kevinem Magnussenem kvůli technickým problémům či vlastním chybám končí často na posledních příčkách výsledkových listin. Pohonná jednotka Ferrari navíc patří letos mezi nejslabší, po předchozích sezónách tak přišli o svou silnou zbraň.

Haas se chce přesto prosadit a porazit alespoň Williams a Alfu Romeo mezi konstruktéry. Na kontě má zatím jediný bod, který vybojoval Magnussen v Maďarsku. "Bude to těžký závěr sezony, stejně jako byl těžký její začátek," očekává Steiner.

"Samozřejmě máme v našem voze určité slabiny. Také jsme nenasadili na auto žádné vylepšení. Každý víkend bojujeme alespoň s Alfou a s Williamsy. Myslím, že v tom můžeme pokračovat do konce sezóny," věří i šéf Haasu i přes bídnou konkurenceschopnost jejich balíku.

Günther Steiner věří, že by s trochou štěstí mohli letos dosáhnout dobrého výsledku | foto: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

"S trochou štěstí a našeho vlastního talentu bychom snad brzy měli získat nějaké body před koncem sezóny. Je to pro nás těžký rok, vždy se však pokoušíme odevzdat naše maximum," poukazuje Steiner na bojového ducha uvnitř týmu.

"Naším momentálním cílem je postupovat do druhé části kvalifikace. To nás pak dostane do pozice, kdy bychom snad mohli dosáhnout na body, pokud by se v závodě stalo něco nečekaného," nastiňuje plán svého týmu pro zbytek sezóny.

"Momentálně to vypadá, že jsme tam jen proto, abychom pro lidi vytvářeli překvapení. Snad budeme mít štěstí a v určitou chvíli získáme letos něco dobrého," přeje si Steiner, jenž se svým Haasem na osmou Alfu Romeo, která se stejným dodavatelem motorů také není v oslnivé formě, ztrácí pouhé tři body.