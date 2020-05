Aston Martin posiluje. Do vedení společnosti přichází harcovník z Daimleru

Aston Martin se intenzivně připravuje na svůj brzký vstup do Formule 1. Ten by se měl uskutečnit už příští rok skrz současnou stáj Racing Point. V rámci posilování manažerské struktury došlo u Aston Martinu ke změně na pozici generálního ředitele společnosti.

Nově se jím stal Tobias Moers, který ve funkci nahradil Andyho Palmera. Moers jde zkušený manažer. Jeho jméno je spjato především s koncernem Daimler. Čtyřiapadesátiletý Němec působil od roku 2013 v čele firmy Mercedes-AMG.

Právě s Mercedesem má nynější Racing Point -. budoucí Aston Martin nadstandardní vztahy. Kanadský miliardář Lawrence Stroll, který skomírající tým před časem zachránil odebírá od Mercedesu hned několik klíčových komponent. Současný vůz Racing Pointu navíc velmi nápadně připomíná loňskou zbraň Stříbrných šípů.

Lawrence Stroll, otec mladého Lance | foto: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

„Jsem nadšený, že mohu Tobiase přivítat v Aston Martinu. Je to opravdový profesionál, jenž má mnoho zkušeností zejména díky rokům stráveným v Daimleru, s kterým máme úzké technologické partnerství," komentuje Lawrence Stroll.

Není bez zajímavosti, že mezi podílníky Aston Martinu patří rovněž současný šéf stáje Mercedes Toto Wolff. Nejedna spekulace hovoří o tom, že i jeho se Stroll snaží zlanařit do svého projektu. Zvlášť když jsou momentální vztahy Wolffa s vedením Daimleru (údajně) na bodu mrazu.

Ani to však není poslední spekulace, jenž kolem Aston Martinu koluje. Tým by do svých řad rád získal Sebastiana Vettela, Problém je ale v tom, že Sergio Pérez disponuje dlouhodobým kontraktem, přičemž druhá sedačka patří Lance Strollovi.

A táta přece syna z nově rodící se ambiciózní stáje nevyhodí. Nebo snad ano?