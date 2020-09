"Omezení přítlaku pro rok 2021 mohla být přísnější," podotýká šéf Red Bullu

Kvůli potížím s pneumatikami byla v pravidlech pro rok 2021 provedena řada změn, jež by měly přispět ke snížení přítlaku kolem 10 %. Pirelli sice již loni vyvinulo nové konstrukce pro letošní sezónu, ty však týmy hloupě zamítly a italský výrobce tak musel veškerý svůj výzkum zahodit. A kvůli zmrazení pravidel své produkty nemůže měnit ani před příštím ročníkem.

Horner nyní poukazuje na to, že FIA mohla přistoupit k větší redukci v aerodynamice, jelikož týmy rychle navyšují přítlak na svých vozech: "Myslím, že to je trochu složité. Podle mě týmy dostanou zpět veškerý přítlak, který bude odebrán," potvrzuje úspěšný vývoj, jež probíhá u nového vozu Red Bullu RB17.

"Možná se toho mohlo udělat více vzhledem k pokroku v F1. Pokud totiž vzbuzuje obavy o zatížení pneumatik, pak by tomu měla být věnována větší pozornost. Ale když něco měníte, pak to samozřejmě vyvolává náklady. Jakákoliv změna totiž vede ke změnám, takže to je o nalezení vyrovnanosti," poznamenává Horner.

Pneumatiky se před dalším ročníkem měnit nebudou, týmy odolnější konstrukce loni odmítly | foto: Pirelli

FIA podle šéfa Alfy Romeo Frederica Vasseura přistoupila k značné redukci: "Samozřejmě to bude mít velký dopad na přítlak. Nechci hovořit o bodech, ale bude to obrovské. A pro pneumatiky je to zřejmě nezbytné. Podle mě jde o správný tah ze strany FIA."

Jenže týmy si s tím brzy poradí a rychle naleznou to, co se jim pravidla v oblasti aerodynamiky snaží vzít, jak přiznává i šéf AlphyTauri Franz Tost: "Právě tyto nové předpisy studujeme a samozřejmě přijdeme o spoustu přítlaku."

"Vzhledem k rychlosti vývoje v F1 by mě ale nepřekvapilo, pokud bychom na začátku příštího roku nebo o něco později dosahovali stejné úrovně přítlaku," dodává 64letý Rakušan. Dojde proto v příštím roce k dalším dramatickým situacím kvůli pneumatikám?