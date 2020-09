AlphaTauri povzbuzeno stěhováním do aerodynamického tunelu Red Bullu, chce se mu vyrovnat

AlphaTauri své monoposty stále vyvíjí v aerodynamickému tunelu v Bicesteru, kde stále pracuje pouze s 50% modely, zatímco všichni její soupeři už přešli na 60% modely. V Británii tam zaměstnává přes 100 lidí, zatímco stáj samotná sídlí v italské Faenze.

Kvůli dalšímu zpřísňování pravidel však svůj vývoj přesune do aerodynamického tunelu Red Bullu v Bedfordu. Jeho šéf Horner nyní AlphuTauri nyní začíná vnímat "spíše jako sesterský než juniorský tým." A sdílení stejného aerodynamického tunelu je pro ní podle něj dalším významným krokem.

"AlphaTauri se před letošní sezónou přejmenovala. Myslím, že usiluje o větší věci než Toro Rosso dříve. Máme v rámci pravidel projekt synergie. Například příští rok dojde poprvé ke sdílení aerodynamického tunelu, což z finančního hlediska dává naprostý smysl. To je to, na co jsem poukazoval," usmívá se Horner.

"Nástroje, které používáme, velikost modelu - AlphaTauri bude využívat stejné vybavení, stejný tunel, což samozřejmě jejich vývoji pomůže, obzvlášť při významné změně u aut pro rok 2022. Pravidla jsou nyní jasná, šedé zóny v oblasti toho, co se smí a co ne, byly odstraněny, a AlphaTauri z toho snad bude těžit," doufá šéf Red Bull.

Zmenšený model vozu F1 pro vývoj v aerodynamickém tunelu | foto: Manor Racing

Samotný šéf AlphyTauri Franz Tost se na stěhování svého aerodynamického vývoje těší: "V současné době jsme jediným týmem využívající 50% aerodynamický tunel a Bedford je 60%, což nám samozřejmě přinese výhodu, protože veškerá měření jsou přesnější."

"Tým podle mě v posledních letech vyrostl. Prokázali jsme lepší výkonnost, auto je spolehlivější, spolupráce s Red Bullem je velmi pozitivní, synergie nám přinášejí spoustu výhod, vše v rámci pravidel," poukazuje Tost.

Přechod na 60% modely je dobrou zprávou také pro Pirelli, které již nebude muset poskytovat 50% zmenšeniny svých pneumatik pro jediný tým - nyní již bude pro všechny stačit 60% velikost.

Pierre Gasly (vpravo) se chce se svým týmem propracovat mezi špičku | foto: Red Bull Content Pool

Vysoké ambice nyní potvrzuje vítěz Velké ceny Itálie Pierre Gasly: "Vůle je jasná, z AlphyTauri vychází spousta ambicí. Myslím, že jde o jinou situaci, než to bylo dříve mezi Toro Rosso a Red Bullem. Podle mě jde o vzrušující projekt. Red Bull je z těch dvou týmů v současnosti špičkou, ambicí AlphyTauri je však jednou se vyrovnat jejich výkonům. Proto potřebujeme zdroje a větší zařízení."

Má podle něj AlphaTauri na to, aby se stala špičkovým týmem? "Myslím, že to je opravdu cílem továrny - vydobýt si vlastní status a pozici v F1. Je jasné, že má velké ambice. Nejde o jednoletý projekt. Opravdu víme, jak dlouho to trvá vybudovat svou identitu a status špičkové stáje."

"Chvíli to možná potrvá, podle mě však už fakt nejde o sesterský tým, jako tomu mohlo být v minulosti. Spíše jde o to, aby si vybudovali své vlastní místo ve světě Formule 1," dodává Gasly, jenž se po vítězství v Monze propracoval mezi nejlepších 10 pilotů.