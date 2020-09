Jordan je přesvědčen o prodeji Mercedesu. Co radí Wolffovi?

Jaká bude budoucnost Mercedesu? To zůstává zahalenou rouškou tajemství. Uznávaný odborník Eddie Jordan však (opět) přišel s hypotézou dalšího vývoje. Dvaasedmdesátiletý Ir si je jistý, že Mercedes brzy odprodá70 procent akcií své stáje.

Novým majoritním vlastníkem by se pak měla stát společnost Ineos, která momentálně figuruje coby jeden z nejvýznamnějších partnerů stříbrných šípů. Její logo můžete vidět kupříkladu na zadních křídlech mistrovských vozů. Celková částka, v rámci které by měla transakce proběhnout činí podle Jordana 750 milionů eur.

Faktem je, že řada Jordanových proroctví se již v minulosti vyplnila, některé mu ale také nevyšly. A takový Toto Wolff označil Eddieho domněnky za „bulshit".

Lewis Hamilton při pátečním tréninku v Toskánsku | foto: Mercedes AMG F1 Team

Právě Wolffovi každopádně Jordan adresoval svá další slova. Podle něj by měl rodák z Vídně skončit v tom nejlepším. To znamená brzy. „Jsem si stoprocentně jistý, že Ineos odkoupí Mercedes, Wolffovi bych radil aby co nejdřív skončil. Zatím byl vynikající, ale teď už to může být jen horší," praví Jordan.

„Kolem Lewise Hamiltona i celého týmu vytvořil mýtus, ale lepší už to nebude, pokud bych mu mohl radit, tak řeknu, aby si vzal peníze a odešel. S Mercedesem už dosáhl maxima. Můžete vždy odejít v dobrých nebo horších časech, pro Wolffa je tohle z mého pohledu ideální chvíle," dodává.