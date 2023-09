"Zpřísnění pravidel na Red Bullu v Singapuru vliv nemělo, šlo o anomálii," dušuje se Horner

FIA před víkendem vydala technickou směrnici, která objasňovala pravidla týkající se ohebných dílů, jmenovitě křídel a podlahy. Podle Hornera ale na jejich monopost neměla vůbec žádný vliv, starosti podle něj přidělala spíše rivalům.

Sergiovi Pérezovi ani Maxovi Verstappenovi se nicméně poprvé po dlouhé době nepodařilo postoupit do poslední části v kvalifikace ani v závodě dosáhnout na pódium, čímž skončila rekordní vítězná šňůra Red Bullu - z vítězství se radoval Carlos Sainz z Ferrari.

"Všechno to jsou konstrukční věci. V tomto odvětví nejsou žádné zázračné věci. Vím, že vy byste to všichni rádi hodili na tu technickou směrnici, ale my to žel udělat nemůžeme, protože na našem voze nezměnila ani jeden díl," vysvětluje šéf Red Bullu.

"Vlastnosti okruhu jsou tady jiné. A myslím, že jsme nezoptimalizovali auto pro ten správný pracovní rámec, abychom z něj dostali maximum během kola. Uvidíme, jestli to souvisí s okruhem," pokračuje.

Max se probíjí vpřed po startu z 11. místa | foto: Haas F1 Team

"Chci říct: bude-li Ferrari první a druhé příští víkend v Japonsku, pak uvidíme, zda šlo o významný skok kupředu. Ale letos jsme viděli, že se to tolik mění, a jedině my jsme byli konzistentní. Tento víkend jsme to byli my, kdo byli trochu mimo formu," uznává Horner.

Pak ale připomíná: "Max vyhrál 10 závodů v řadě za sebou, vede mistrovství světa s téměř dvojnásobkem bodů, co má kdokoliv jiný, a má spoustu důvodů k tomu, aby byl v tuto chvíli šťastný. Ví, že šlo o anomálii a sna budeme příští týden opět konkurenceschopní."

"Stará se a přeje si to, je tím nejsoutěživějším jezdcem, se kterým jsme kdy spolupracovali. Takový on je. Když naskočí do auta, dá vám 110 %, a přesně to dělal během závodu. Je zkrátka velmi upřímný, neskrývá své pocity a byl samozřejmě zklamaný stejně jako celý tým. Po kvalifikaci se oklepal, bojoval a předvedl skvělou jízdu," dodává Horner.