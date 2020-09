Vettel potvrzuje, že bude v roce 2021 závodit za Aston Martin

Čtyřnásobný šampion po sezóně opustí Ferrari a nastoupí k Racing Pointu, který se přejmenuje na Aston Martin. Za stáj vlastněnou Lawrencem Strollem bude nastupovat syn Lance, Sergio Pérez musel po sedmi rocích z kola ven bez ohledu na to, že s ní měl podepsanou tříletou smlouvu.

"Je mi potěšením, že se konečně můžu podělit o vzrušující zprávu ohledně mé budoucnosti. Jsem velmi hrdý na to, že se v roce 2021 stanu jezdcem Aston Martinu. Jde pro mě o nové dobrodružství se vskutku legendární automobilkou. Letošní výsledky týmu na mě zapůsobily," potvrzuje Vettel.

Věřím, že budoucnost bude ještě zářnější. Energie a odhodlání Lawrence ve sportu je inspirující a já věřím, že můžeme dát dohromady něco zvláštního. Formuli 1 stále moc miluji a mou jedinou motivací je závodit na čele roštu. Dokázat to s Aston Martinem bude obrovská přednost," pokračuje německý pilot.

Sergio Pérez u Racing Pointu po sezóně skončí | foto: Racing Point F1 Team

Šéf stáje Otmar Szafnauer dodává: "Všichni v Silverstone jsou touto zprávou nadšeni. Sebastian je prověřený šampionem, přináší vítěznou mentalitu, která odpovídá našim vlastním ambicím budoucího F1 týmu Aston Martin."

"V sobotu či v neděli odpoledne je Sebastian jedním z nejlepších na světě. Nedokážu si vybavit lepšího pilota, který by nás mohl převést do této nové éry. Bude hrát významnou roli v posunu tohoto týmu na další úroveň," věří Szafnauer.

