Vettel zvažuje nabídku Aston Martinu. Přijde Pérez o místo?

Kanadský miliardář Lawrence Stroll, který zachránil bývalou Force Indii a nedávnou koupil podíl v automobilce Aston Martin, nabídl čtyřnásobnému šampionovi kontrakt na rok 2021, jenž nyní uvažuje o přestupu.

Red Bull jeho návrat zcela vyloučil, moc šancí na konkurenceschopný monopost nemá: Mercedes má Lewise Hamiltona a hodlá si ponechat Valtteriho Bottase, McLaren je spokojený s mladým Landem Norrisem a chytá se na příchod Daniela Ricciarda z Renaultu, kam se po přestávce vrátí Fernando Alonso.

Racing Point má uzavřenou několikaletou smlouvu se Sergiem Pérezem a místo Lance Strolla je v týmu jeho otce jisté. Šéf stáje Otmar Szafnauer popírá, že by měli mít pro Vettela místo: "S našimi jezdci máme dlouholeté smlouvy, je tedy logické, že místo nemáme." Pilot Ferrari přesto v Rakousku prohlásil, že má několik možností.

Pérez má s Racing Pointem dlouholetou smlouvu, dojde k jejímu předčasnému vypovězení? | foto: Racing Point F1 Team

Podle zákulisních zdrojů má však Pérezův kontrakt výstupní klauzule, které týmu umožňují učinit předčasnou změnu, na což o minulém víkendu poukázal i šéf Red Bullu Christian Horner: "Myslím, že má pár voleb - předpokládám, že jde o Racing Point."

"Nebo si může dát rok pauzu a po ní znovu možnosti znovu vyhodnotit. Nemyslím si, že Lanceho vyhodí. Nikdy samozřejmě nevíte, co obsahují smlouvy mezi jezdci a týmy... Jsem si jistý, že mají možnosti, body o ukončení či cokoliv. Ale to není naše starost," dodává Horner.

Stroll starší se po přejmenování týmu bude snažit pozvednout slavnou britskou automobilku a možnost vzít Vettela je pro něj lákavá. Německý jezdec by byl příhodným rovněž pro Mercedes, který jim dodává své pohonné jednotky a převodovky. Jeho sportovní ředitel Toto Wolff ostatně také nakoupil akcie Aston Martinu a jeho novým šéfem byl jmenován Tobias Moers, který donedávna působil u AMG.

O zajímavou možnost by mohlo jít i pro Vettela, jenž by se tak dostal do tábora Mercedesu s možností přestoupit do Brackley, pokud by se u Stříbrných šípů uvolnilo v budoucnu místo.