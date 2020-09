Pérez končí v Racing Pontu. Otevírá dveře Vettelovi?

Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Sergio Pérez po letošní sezoně končí u Racing Pointu. Sám Mexičan tuto informaci dnes večer potvrdil na svých sociálních sítích. Ne snad, že by se to nečekalo, spekulace o Mexičanově konci probíhaly éterem už delší dobu. Třebaže měl dlouhodobý platný kontrakt, náhlé oznámení o vzájemném rozchodu každopádně i tak překvapilo.

„Všechno má svůj začátek i konec. Po sedmi společných letech je naše vzájemné soužití u konce. Trochu to bolí, protože jsem do týmu přišel v těžkých časech, které jsme společně překonali. Zachránili jsme pracovní místa spoustě lidem, zůstanou mi krásné vzpomínky," vyznává se Pérez.

Sebastian Vettel v závodě v Silverstone | foto: Scuderia Ferrari

Kam teď zamíří ale ještě neví. Prioritou je však zůstat ve Formuli 1. Už dřív se přitom spekulovalo o zájmu Haasu a Alfy Romeo, kterým by se jezdec Pérezova formátu hodil. Zvlášť, když řada zdrojů hovoří o tom, že Kimi Raikkonen ukončí po letošní sezoně svou bohatou kariéru.

„Chci zůstat ve formuli 1, ale uvidíme, jestli se mi podaří najít projekt, který mě bude motivovat k tomu, abych se mu upsal," hlásí.

A kdo zamíří do Racing Pontu alias budoucího Aston Martinu? Největším kandidátem je bezesporu Sebastian Vettel, o něhož má Lawrence Stroll dlouhodobě eminentní zájem. Potvrzení vzájemné spolupráce by mohlo přijít už v Mugellu.