Sainz lituje Péreze: Někdy to není jen o výkonnosti

Racing Point se od příští sezony přetransformuje v Aston Martin. K tomuto kroku dojde s novou jezdeckou dvojicí, alespoň tedy z části. Sergia Péreze totiž nahradí čtyřnásobný mistr světa Sebastian Vettel, který odchází od Ferrari. To přesto, že Mexičan měl s týmem dlouhodobý platný kontrakt.

Pérez je proto najednou bez sedačky. Hovoří se sice o zájmu Haasu a Alfy Romeo, vyloučit navíc nelze ani Red Bull, faktem však zůstává, že třicetiletý pilot nemá v kapse nic. Může se tak z Formule 1 po sezoně klidně pakovat, třebaže na jezdeckém trhu je jeho pozice poměrně silná.

To nenechává chladným Pérezova jezdeckého kolegu Carlose Sainze. „Víte... Konec Checa jen potvrzuje, že ne všechno ve Formuli 1 je o výkonu. Jsou to i jiné zájmy, které často dostávají přednost. Pravdou je, že tým, který zachránil (Pérez) před bankrotem s ním teď rozvázal smlouvu. Přitom v době, kdy mu můžou dát auto, které je konečně konkurenceschopné, navíc z výkonnostního hlediska nebyl důvod pro to, aby ho vyhodili," praví Sainz.

Španěl doufá, že si jeho mexický kolega místo na roštu najde. „Jsou to chvíle nejistoty, nikdo z nás není v něčem takovém rád, tak to prostě je. Každopádně doufám, že se mu podaří nalézt novou sedačku," uzavírá budoucí pilot Ferrari.