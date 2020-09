Racing Point má stále o něco lepší auto, uznává McLaren

McLaren sice minulou neděli po parádním výsledku vybojoval 30 bodů, nejvíce ze všech, a v šampionátu má na třetím místě před čtvrtým Racing Pointem 16 bodů k dobru, přesto ještě jejich vozu MCL35 trochu na svého hlavního soupeře schází.

A to ještě byl ještě Racing Point byl potrestán odebráním 15 bodů za kopírování Mercedesu, jinak by v tabulce byla situace vyrovnanější. Kauza už je uzavřená poté, co všechny týmy stáhly v neděli své odvolání proti verdiktu FIA, včetně Ferrari či samotné poškozené stáje.

Podle Seidla Racing Point trochu ztratil tempo na okruzích vyžadujících nižší přítlak - ve Spa, kdy získal jen 3 body, či v Monze, kdo mohl skončit mnohem lépe.

Stav šampionátu 2020 po Velké ceně Itálie | zdroj: FIA

"Pokud jde o čistý potenciál vozu, pak si myslím, že vůz Racing Pointu má stále navrch, obzvlášť když se teď vrátíme zpět na normálnější okruhy, jež jsou před námi. Rozhodně se však domnívám, že jako tým, společně s našimi dvěma jezdci a úsilím ve vývoji letošního auta, s nimi můžeme bojovat. Pokusíme se o to až do posledního závodu," říká Seidl.

Očekává, že jeho McLaren by tento týden v Mugellu mohl být silný, nicméně bude čelit silné konkurenci: "Papírově nám tato trať sedí. Zároveň to je momentálně velmi obtížné přečíst, protože všichni na svá auta stále nasazují novinky."

"Také když například čtete komentáře Renaultu, že s vozem rozhodně dosáhli pokroku nezávisle na konfiguraci přítlaku, tak to bude zajímavé sledovat, jak na tom budou v Mugellu. Racing Point bude silný, Ferrari se na odlišném druhu okruhu může také zapojit do souboje, takže si myslím, že to mezi námi všemi zůstane těsné," pokračuje šéf McLarenu.

Carlos Sainz projel cílem v Monze jako druhý těsně za vítězným Pierrem Gaslym | foto: McLaren

"Rozhodně vím, že máme velmi silnou jezdeckou sestavu, což je naší silnou stránkou. Máme jasno v tom, že jim vždy poskytujeme stejné příležitosti a možnosti, pokud jde o strategii či hardware, aby měli na dráze šanci bojovat," odhaluje absenci týmové režie.

"Během závod bychom zasáhli pouze tehdy, pokud by z toho tým měl jasný užitek, kdyby na sebe narazili kvůli odlišných strategií nebo kdyby jedno auto mělo problém a nemělo by to cenu zdržovat to druhé. Dva velmi silní jezdci jsou pro tým velmi cenní," vysvětluje.

"Vždy zaberou, když se to počítá, díky tomu získáváme ty skvělé pozice na startu v neděli. Proto jsme loni skončili v šampionátu čtvrtí a momentálně jsme na třetí pozici," libuje si Seidl.