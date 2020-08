Bolestivý rozvod? "Žádné napětí mezi námi a Sebem není," oponují u Ferrari

Během sobotní kvalifikace na závod ve Španělsku bylo nezvyklé, že Sebastian Vettel nepromluvil na svého inženýra do sluchátek ani slovo. Přepis rádiové konverzace mezi nimi tedy vypadá jako monolog jednoho člověka.

Na druhou stranu v neděli se německý pilot už ozval a dal najevo svoje překvapení a nespokojenost nad komunikací a strategií. (viz ). Nestalo se to poprvé, podobně se vyjádřil i po předposledním závodě, který se jel v Británii. Čtyřnásobný šampion na konci sezóny svlékne rudé barvy a je tedy pochopitelné, že nálada, nadšení, zapálení apod. z obou stran chybí.Ačkoliv to jak Vettel, tak šéf týmu Binotto popírají.

"Z mé strany není žádný rozdíl. Někdy mluvíte, ale vidíme se celý den, takže není nutné do rádia mluvit neustále. Nic se nezměnilo," brání se Vettel.

Podobně hovoří i Binotto, kterého prý podobná prohlášení o napjatých vztazích překvapila. "Je zvláštní, že to někdo hodnotí, protože lidé z vnějšku neví vše a nedostávají kompletní rádiovou komunikaci. Myslím, že je těžké získal celý obrázek. Někdy pochybnosti neznamenají, že došlo k nedorozumění. Myslím, že zpochybňování a komunikace je důležitá, aby se došlo ke správným rozhodnutím." dodal šéf Ferrari s tím, že komunikace s jezdci je samozřejmě velmi důležitá a musí být otevřená. Jedno je však jisté - toto období pro tým ani jezdce není jednoduché.

Jak ve svém sloupku pro oficiální web Formule 1 uvedl Ross Brawn, procházejí právě bolestivým rozvodem a obě strany vědí, že je téměř konec. "Je to však období, kdy papíry byly podány, ale rozvod ještě nebyl potvrzen. Je to velmi nepříjemné. Chemie mezi jezdcem a týmem je velmi důležitá. Jste součástí týmu, slavíte úspěchy jako tým a prohráváte jako tým. Zvládnout tu dynamiku je vždy výzva. A když jezdci řeknete, že už není potřeba, je to to nejtěžší období a je jen na týmu to zvládnout co nejlépe," zavzpomínal na své vlastní zážitky.