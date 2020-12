Kolik co stojí ve Formuli 1?

Provoz stáje v tak prestižním šampionátu, jakým je Formule 1, je bez pochyby drahá sranda. Týmy na špici operují s ročním rozpočtem kolem 400 milionů dolarů (9 miliard korun) což je opravdu závratná suma. Ale týmy s nižším rozpočtem operují s částkami pohybující se od 250 milionu dolarů do 350 milionu dolarů (5,5 miliardy až 8 miliard korun) což jsou neméně ohromující částky. Nutno podotknout, že část rozpočtu na sezónu mohou získat týmy za takzvané price money a další odměny odvíjející se z reklam na voze. Tyto odměny často pokryjí až šedesát procent celkového rozpočtu. To nejdražší je bez pochyby samotné závodní auto. Všechny týmy musí dodržovat pravidla FIA pro konstrukci aut na nadcházející sezónu. Jenom oprava monopostu za průměrnou nehodu vyjde stáj (podle průběžných dat z roku 2020) od 500 000 amerických dolarů do 1,5 milionu US dolarů (11 milionů až 33 milionů českých korun).

Restart závodu za Safety Carem v Bahrajnu | foto: Mercedes AMG F1 Team

Cena za novou konstrukci zadního křídla monopostu se může pohybovat od 100 000 dolarů do 500 000 dolarů (2,2 milonu až 11 milinů korun). Záleží na tom, kolik je daný tým schopen utratit za daný díl a od toho se odvíjí i následná kvalita dílu.



Nejdražší část monopostu je jednoznačně jeho srdce, a to je motor. Tady máme několik cen, které se mi podařilo zjistit. Podle článku ve sportovním magazínu Bleech report z roku 2013 je odhadovaná cena motoru kolem 7,5 milionu dolarů (168 milionů korun). Ale zpráva z roku 2018 hovoří až o 10,5 milionu dolarů (235 milionů korun). Tyto ceny jsou zase určeny podle toho, jaký mají týmy rozpočet. Špičkové týmy samozřejmě požadují co nejlepší kvalitu dílů, a proto je pak logicky cena vyšší.

Pohled pod kapotu Toro Rosso na chlazení a motor Hondy | foto: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Chladicí systém vozu. Chlazení vozu slouží k odvodu přebytečného tepla hlavně z turba, ale zároveň chladicí systém pomáhá udržovat potřebnou úroveň tepla, aby vůz i při nižší činnosti byl schopen se vrátit co nejrychleji do závodního tempa. Cena tohoto systému se pohybuje kolem 300 000 dolarů (6,5 milionu korun) a cena za správné nastavení se pohybuje kolem 150 000 dolarů (3,25 milionu korun).

Převodvka Alfy Romeo připravena k montáži | foto: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Převodovka. V monopostu formule 1 je využívána poloautomatická sekvenční převodovka, která pomáhá udržovat přesnou rychlost vozu požadovanou závodníkem. Správné nastavení hydraulického systému převodovky a spojky je nesmírně důležité pro dosažení co možná nejvyšší rychlosti během velké ceny. Náklady za převodovku se pohybují od 650 000 dolarů do 1 milionu dolarů (15 milonů až 22,5 milionu korun).

Cena za řadící systém je 200 000 dolarů (4,5 milionu korun). Úkolem řadícího systému v monopostu formule 1 je snížit časy přeřazovaní převodových stupňů. Jak už píši výše, v monopostu formule 1 je použita sekvenční poloautomatická převodovka, která má osm rychlostních stupňů. Sedm rychlostních stupňů slouží pro zvyšování rychlosti a jeden je zpátečka. Týmy ve formuli 1 před provedením jakýchkoli změn v převodovce automobilu nebo před provedením změn v časech mezi přeřazováním mezi jednotlivými stupni, se musí řídit pravidly danými FIA. V případě porušení těchto pravidel hrozí týmu a tím pádem jezdci trest posunutí pěti míst dozadu na startu velké ceny.

Volant Mercedesu | foto: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Cena volantu? Volant je další důležitá součást monopostu formule 1. Umožňuje různá jízdní nastavení a jezdec dále potřebuje co nejlepší odezvu od volantu, aby získal co nejlepší kontrolu nad vozem. Proto si týmy nemůžou dovolit na této komponentě šetřit. Čísla z roku 2018 jsou 90 000 dolarů (2 miliony korun) za volant u týmů s vyšším rozpočtem. Ale některé týmy podle úniků utratily částku kolem 75 000 dolarů (1,6 milionu korun).

Pneumatiky Pirelli v Barceloně | foto: Pirelli

Cena gum se v tomto seznamu nebude zdát tak závratná, ale stejně 1715 dolarů (39 000) za sadu gum je celkem velká sumička. Ještě když vezmeme v potaz, že jezdci za jednu velkou cenu, myšleno tréninky, kvalifikace a závod, vymění minimálně tři až čtyři sady gum tak cena hned narůstá. Celková cena monopostu by se tedy měla pohybovat průměrně někde kolem 13,5 milionu dolarů (300 milionů korun). Záleží na ceně jednotlivých komponentů.

Slavnostní předávání poháru za mistrovský titul v sezóně 2019 pro Lewise Hamiltona | foto: Mercedes AMG F1 Team

Další nezanedbatelný výdaj týmu je samotný závodník. Mistr světa Lewis Hamilton, kterému letos vyprší smlouva v Mercedesu, se snaží vyjednat pro sebe roční plat až 50 milionů dolarů (1,1 miliardy korun). Přičemž s bonusy by se jeho plat mohl vyšplhat až k 80 milionům dolarů (1,8 miliardy korun). Pro srovnání druhý nejlépe placený závodník ve formuli 1 Sebastian Vettel si přijde za rok na slušných 30 milionů dolarů (675 milionů korun) bez bonusů.