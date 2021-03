Bláznivé počasí a F1. Někdy byli piloti hrdiny, jindy bavili sebe i diváky

Velká cena Dallasu 1984

Na okruhu panovaly teploty přesahující 40 °C ve stínu. Velká cena se jela na začátku července v jednom z nejjižnějších států. Na trati byla vyjetá jen úzká cesta, na níž monoposty závodily, všude okolo se nacházely kousky rozbitého cementu, kterým se trať narychlo před závody opravovala. Cement kvůli příliš vysokým teplotám nepřilnul správně. Horko bylo v době závodu takové, že na sebe Piercarlo Ghinzani nechal v průběhu své zastávky v boxech vylít do kokpitu své Oselly kbelík studené vody. Lotus Nigela Mansella, startujícího z pole position, zradila v cílové rovince posledního kola převodovka, Brit z monopostu vyskočil, aby jej dotlačil za cílovou čáru. To se mu bohužel nepovedlo, dehydrovaný omdlel a byl převezen do nemocnice. Závod nedojelo 18 z 26 startujících pilotů a 14 z nich mělo v závodě nehodu. Osmičku klasifikovaných přivedl do cíle na prvním místě Keke Rosberg s Williamsem. Hrdina Mansell byl nakonec klasifikován jako šestý a získal jeden bod.

Lotus | foto: Renault Sport F1

Velká cena Austrálie 1991

Zřejmě se jedná o jeden z nejkratších závodů Formule 1 v historii. Grand Prix byla ukončena po pouhých 24 minutách v 17. kole. Na trati bylo příliš vody a stále velmi silně pršelo, což vyústilo v řadu nehod a vyjetí z dráhy. Dokonce mistr mokrých tratí Ayrton Senna jezdil po okruhu mávajíce rukou, čímž signalizoval nebezpečné podmínky a aby byl závod zastaven.

Ayrton Senna - ilustrační foto | foto: Williams F1 Team

Velká cena Japonska 2004

Závodní víkend ovlivnil tajfun MA-ON a vítr dosahoval rychlosti až 160 km/h. Kvalifikace musela být přesunuta na nedělní ráno.

Velká cena Japonska 2007

V roce 2007 došlo po 30 letech ke změně okruhu, který hostil F1 v Japonsku. Místo Suzuky se závodilo na dráze pod horou Fuji. Co se zajímavosti podniku týče, tak změna vyšla skvěle. Co nevyšlo, bylo počasí. Ve Fuji neskutečně pršelo. V dnešní době by se start v těchto podmínkách nekonal. Závod však nakonec poskytl krásnou podívanou díky souboji mezi Robertem Kubicou a Felipem Massou, kteří závodili o šesté místo v pořadí.

Velká cena Japonska 2010

Opět země vycházejícího slunce, F1 v této lokaci zažívá meteorologické hříčky častěji, než by si účastníci asi přáli. Před kvalifikací silně pršelo. Vedení závodu zasedlo ke stolu, aby se pobavilo o tom, zda bude kvalifikace přesunuta či zda se pojede za nepříznivých podmínek. Mezitím některé týmy vytáhly stolní hry a dokonce se v pit lane objevil malý raft, který byl puštěn po dráze místo monopostů a plaval.

Velká cena USA 2015

Silný déšť se nevyhnul ani Velké ceně Spojených států amerických a čekalo se na rozhodnutí, zda se pojede kvalifikace později nebo zda se přeloží na nedělní ráno. V mezičase a pro pobavení sebe sama a moknoucích diváků si Daniel Ricciardo a Daniil Kvjat na pit lane spolu zatancovali, mechanici Force Indie vytvořili provizorní kajak s koly, ve kterém se po pit lane vozili s pádly a Carlos Sainz si krátil čas hrou v kuželky z plechovek Red Bull. I přesto, že byla kvalifikace přesunuta na neděli, stejně se regulérních podmínek účastníci nedočkali.

Test na Silverstone 2005

Na konci února na britském okruhu testoval tovární tým Renault a Fernanda Alonsa v průběhu jízdy zastihla silná sněhová přeháňka. Nejenže chumelilo a byla ukrutná zima, ještě foukal ledový vítr. Mechanici Renaultu i přesto cvičili zastávky v boxech. Podobné sněhové podívané jsme se dočkali i během testování v jinak slunné Barceloně v roce 2003.

Test v Bahrajnu 2009

Jižnější lokace a další povětrnostní patálie. Namísto sněhové bouře to byla bouře písečná. Na okruhu testovaly jen tři týmy a díky rozmarům počasí mnoho užitečných dat nezískaly, jednalo se tak díky počasí o opravdu drahý výlet.