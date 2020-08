Španělsko přineslo triumf Hamiltona, Räikkönen rekordmanem

Španělsko přivítalo závodníky poměrně horkým počasím, což v praxi představovalo 30°C - trať dokonce sálala 48°C a příjemná nebyla ani 55% vlhkost vzduchu. Však si také Bottas stěžoval ve své černé kombinéze na značné horko. Na startu se seřadilo pole na červených, tedy nejměkčích pneumatikách, výjimku tvořila sedmička Vettel, Ricciardo, Räikkönen, Ocon, Grosjean, Latifi a Giovinazzi, kteří sáhli po středně tvrdých.

Po startu si první příčku pohlídal Lewis Hamilton, naopak Valtteri Bottas zaspal a propadl se až na čtvrté místo, dostali se před něj Verstappen i Stroll. Druhý Verstappen se Hamiltona dokázal držet zhruba v rozmezí jedné vteřiny, naopak Bottas se v prvních několika kolech nedokázal dostat před Strolla.

Povedlo se mu to „až" po pěti kolech. Fin se pak okamžitě jal stíhat vedoucí duo. Od této chvíle se pořadí ustálilo. Za zmínku stojí dobrý start Gaslyho, který se dokázal posunout z desátého na osmé místo. Úplně stejný posun, ale směrem dolů zaznamenal Norris.

Po deseti kolech se začalo schylovat k souboji mezi šestým Albonem a pátým Pérezem, Thajec byl viditelně rychlejší než jeho mexický kolega, ale k útoku se v této fázi závodu zatím ještě neodhodlal.

Max Verstappen v závodě v Silverstone | foto: Red Bull Content Pool

Po dvanácti okruzích začal topit Hamilton. Brit zajel dvě nejrychlejší kola v řadě, což mu zaručilo zvýšení jeho náskoku na hodnotu dvě a půl sekundy. S blížícími se zastávkami v boxech šlo o snahu znemožnit Verstappenovi případný strategický útok.

Ve středu pole se během těchto okamžiků nic zajímavého nedělo. Celé pole připomínalo spíše výletní vláček na poklidném nedělním výletě. Zastávky v boxech odstartoval v osmnáctém kole Albon. Thajec přezul na nejtvrdší sadu pneumatik a v týmovém záměru bylo evidentní, že se pokusí vydržet na trati až do konce.

Dvacáté kolo přineslo předjížděcí manévr Ocona na Raikkonena. Francouz ze službách Renaultu se vyšvihl na čtrnáctou příčku. V témže čase zastavil u svých mechaniků Max Verstappen. Na jeho voze se objevily žluté pneumatiky.

Lance Stroll v závodě velké ceny Štýrska | foto: Racing Point F1 Team

O kolo později se ke svým mechanikům vydal i Hamilton. Mírné potíže s levým zadním kolem protáhly jeho zastávku na 4,3 vteřiny, ale i tak se na trať vrátil čtyři vteřiny před pilotem Red Bullu. K vedoucímu tandemu se začal přibližovat rovněž třetí Bottas, který ztrácel na Verstapena 1,5 vteřiny.

Ve třicátém okruhu zdolal Sainz Albona. Španěl se tak posunul na desátou příčku. O dvě kola později následoval ostrý souboj Racing Pointů, ve kterém překonal Stroll Péreze. Posunul se tak na pátou pozici.

Následoval parádní souboj mezi Norrisem a Leclercem, který diváky bavil. Ten ale skončil záhy, když Monačana potkaly problémy s jeho pohonnou jednotkou a pád na poslední místo. Charles sice ještě uvedl vůz do pohybu, obkroužil pomalu jedno kolo, ale nakonec musel kvůli problémům s elektronikou auto odstavit. V čele vše kontroloval s náskokem deseti vteřin Hamilton, naopak Verstappen musel být na pozoru před dotírajícím Bottasem.

Charles Leclerc v tréninku v Silverstone | foto: Scuderia Ferrari

To už se nad tratí kupily mraky a meteorologické predikce slibovaly kolem 50. kola déšť. Pro startovní pole to bylo poněkud kritické období, protože ve hře byly druhé zastávky. Nakonec ale mračno trať minulo a zásadní zdramatizování se nekonalo.

A tak přišly druhé zastávky, při nich nasadil Bottas nejměkčí sadu pneumatik, naopak Verstappen tu střední. Fin tak měl všechny trumfy v boji o druhé místo ve svých rukou, jenomže jeho časové manko bylo poměrně vysoké.

V 51. kole bylo oznámeno, že Pérez je vyšetřován kvůli nerespektování modrých vlajek a v 55, kole vyinkasoval penalizaci pěti vteřin, což se jevilo jako poněkud přísné potrestání, každopádně Mexičan si z trestu až tak moc nedělal. Ve stejném kole, kdy bylo oznámeno jeho potrestání, naskočilo na časomíře jméno dalšího hříšníka - Daniil Kvjat se dopustil stejného prohřešku a tentokrát byl trest podstatně hbitější - už v 56. kole bylo jasné, že i on dostane pět vteřin navíc.

Vettel se po dohadech s boxy rozhodl 16 kol před cílem vynechat druhou zastávku a na nejměkčí směsi dojet do cíle. S ohledem na fakt, že na ní musí absolvovat 36 kol bylo jasné, že páté místo s největší pravděpodobností neudrží, také ho v 57. kole překonal Stroll a o tři kola později Sainz, ale pak už Sebastian prokázal, že navzdory bídnému materiálu točit volantem ještě umí. Dokázal za sebou udržet především Albona a po startu z 11. místa dosáhl výsledku, se kterým asi sám nepočítal. Za tento výkon získal Vettel i ocenění Driver of the Day, v němž mu patřilo 29,7 % diváckých hlasů.

Poslední incident nastal v 61. kole, když se v první zatáčce utkali Giovinazzi a Grosjean, kteří byli rovněž vyšetřováni, ale bez citelné újmy (dost možná s ohledem na jejich umístění v hloubi pole). Po strkanici musel Romainův Haas volit vnější únikovou zónu a z jeho vozu odlétly nějaké úlomky, které vyděsily následně projíždějícího Hamiltona, dlouhý karbonový pás trefil naplno a odhodil ho mimo trať. Naštěstí pro něj však nedošlo k žádnému poškození jeho Mercedesu a mohl tak dokončit vítězně další závod.

V předposledním kole zamířil do boxů ještě Bottas a nazul střední směs. Otázkou je, zda měl nějaké problémy nebo si jen chtěl pojistit nejrychlejší kolo, které mu v té chvíli tak jako tak patřilo. Výsledkem byl nový rekord okruhu - 1:18,183 - který Bottas sebral Ricciardovi. Podobně zajel do boxů i Grosjean, ale jeho výměna už byla jen symbolická, spíš šlo o kontrolu vozu po strkanici s Giovinazzim. V cíli pak mohl oslavovat i Kimi Räikkönen, který ve 37. kole převzal žezlo pilota s nejvyšším počtem absolvovaných závodních kilometrů. Pokud by měl tu hypotetickou možnost, nabral jich na světových okruzích tolik, že by dvakrát obkroužil po rovníku zeměkouli a ještě by slušný kousek popojel...

GP Španělska (Circuit de Catalunya) Závod Poř. # Jezdec Země Tým / Šasi, motor Body Čas / odstup 1. 44 Lewis HAMILTON gbr Mercedes-AMG Petronas F1 Team 25 1:31.45,279 2. 33 Max VERSTAPPEN nld Aston Martin Red Bull Racing 18 + 24,177 3. 77 Valtteri BOTTAS fin Mercedes-AMG Petronas F1 Team 16 + 44,752 4. 18 Lance STROLL can BWT Racing Point F1 Team 12 + 1 kolo 5. 11 Sergio PÉREZ mex BWT Racing Point F1 Team 10 + 1 kolo 6. 55 Carlos SAINZ JR. esp McLaren F1 Team 8 + 1 kolo 7. 5 Sebastian VETTEL deu Scuderia Ferrari 6 + 1 kolo 8. 23 Alexander ALBON tha Aston Martin Red Bull Racing 4 + 1 kolo 9. 10 Pierre GASLY fra Scuderia AlphaTauri Honda 2 + 1 kolo 10. 4 Lando NORRIS gbr McLaren F1 Team 1 + 1 kolo 11. 3 Daniel RICCIARDO aus Renault DP World F1 Team + 1 kolo 12. 26 Daniil KVJAT rus Scuderia AlphaTauri Honda + 1 kolo 13. 31 Esteban OCON fra Renault DP World F1 Team + 1 kolo 14. 7 Kimi RÄIKKÖNEN fin Alfa Romeo Racing ORLEN + 1 kolo 15. 20 Kevin MAGNUSSEN dnk Haas F1 Team + 1 kolo 16. 99 Antonio GIOVINAZZI ita Alfa Romeo Racing ORLEN + 1 kolo 17. 63 George RUSSELL gbr Williams Racing + 1 kolo 18. 6 Nicholas LATIFI can Williams Racing + 2 kola 19. 8 Romain GROSJEAN fra Haas F1 Team + 2 kola 20. 16 Charles LECLERC mco Scuderia Ferrari elektronika

