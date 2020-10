Necítím úroveň přítlaku, kterou vnímá Charles, zoufá si Vettel. Auta jsou totožná, reaguje Binotto

Forma obou jezdců Ferrari je v posledních měsících absolutně diametrálně odlišná. Zatímco Charles Leclerc ždíme z nekonkurenceschopného stroje snad všechen jeho potenciál, Sebastian Vettel se trápí. Čtyřnásobný mistr světa zažívá patrně nejhorší sezonu ve své kariéře. A frustrace narůstá...

Další olej do ohně přilil závod v Portugalsku. Charles Leclerc v něm exceloval, odměnou mu bylo čtvrté místo a dvanáct bodů do tabulky mistrovství světa. To Vettel už takové štěstí neměl, ostřílený Němec prožil další bolestivé odpoledne, na jehož konci získal pouhý jeden bod. Bývalý šampion se po závodě nechal slyšet, že jeho vůz je ve srovnání s s tím Leclerca odlišný.

Šéf Scuderie Mattia Binotto ale takové nařčení odmítá. „Auta Seba a Charlese jsou stoprocentně totožná. Seb potřebuje v Imole zlepšit hlavně kvalifikaci, to je jeho největší problém na který doplácí i v závodech. Je pravdou, že Charles jezdí opravdu skvěle, ovšem myslím si, že od druhého jezdce bychom mohli čekat lepší výsledky," rýpnul si Binotto do Vettela.

Charles Leclerc a Sebastian Vettel při pátečním tréninku na Hungaroringu | foto: Scuderia Ferrari

Binotto zároveň poukazuje na fakt, že Ferrari svůj vůz sice neustále vylepšuje, ale zároveň nejde o nikterak razantní pokroky. „Auto neustále vylepšujeme, ale nemyslím si, že by to bylo něco zásadního, například v Mugellu byla naše závodní rychlost katastrofální. Tady se to zlepšilo nicméně z mého pohledu hraje roli více faktorů, nejen novinky na voze."

Podle samotného Vettela je problém v tom, že necítí takovou úroveň přítlaku, kterou vnímá jeho monacký parťák. To se pak odráží na výkonech i samotných výsledcích. „Pracujeme na tom," dodává čtyřnásobný mistr světa.