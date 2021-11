INCORP žaluje programátora Borise Vala

Mediální skupina INCORP a.s. bere bezpečnost zpravodajských titulů velmi vážně. INCORP, a.s. má podezření, že Boris Valo mohl mít velký negativní dopad na některé oblasti podnikání společnosti, a proto se rozhodla celou záležitost řešit v první fázi soudní cestou.

INCORP, a.s. v této souvislosti podá také trestní oznámení, když INCORP, a.s. je přesvědčena, že byla obětí trestně postihnutelného jednání, které by mělo být prověřeno orgány činnými v trestním řízení.



Omlouváme se za téma, které nesouvisí se závody F1, nicméně souvisí s provozem i tohtoto serveru. Děkujeme za vaše pochopení.