Jak se sjednává havarijní pojistka na sportovní vůz?

Autopojištění musí mít každé vozidlo

Povinné ručení je nutností jak u běžných, tak u sportovních vozů. Chrání vás před škodami, které provozem svého plechového kamaráda způsobíte někomu jinému. Označuje se i jako zákonné pojištění vozidla.

Na škody na vašem vozidle se ale nevztahuje, na to už si musíte sjednat havarijní pojištění. To je dobrovolné, k jeho sjednání vás nikdo nemůže na rozdíl od povinného ručení nutit. Rozhodně ale není na škodu. V případě sportovních vozů ale musíte počítat s vyšší cenou za pojištění, a to z důvodu vyšší pořizovací ceny vozidla a taky jeho vyšší motorizací.

Když se řekne havarijní pojištění

Ať už chcete pojistit starý nebo nový vůz, klasickou nebo sportovní verzi vozidla, havarijní pojištění vás chrání před důsledky škod na vašem autě. Je jedno, zda k nim došlo ve vaší přítomnosti nebo mimo ni, havarijko vás chrání před škodami způsobenými:

Živly jako povodeň, požár, krupobití, zásah bleskem nebo pádem větve na kapotu.

V důsledku havárie, kdy dojde k poškození vozu při autonehodě nebo střetu se zvěří.

Vandalismem

Odcizením vozidla

V důsledku neoprávněného užití vozidla.

Jak si sjednat havarijko nejen pro sportovní vůz?

Postup sjednání havarijního pojištění je stejný pro všechny vozy. Doba jde kupředu, takže už nemusíte chodit na pobočku, vše zvládnete zařídit online.

Stačí zadat několik údajů o vašem vozidle, jeho zabezpečení a také pár vašich osobních údajů. Dokonce tímto způsobem porovnáte nabídky jednotlivých pojišťoven a můžete si vybrat tu pravou.

Náš tip: Dobře si prostudujte podmínky pojištění

Sjednání pojištění je hračka, na druhou stranu je třeba si pohlídat ty nejdůležitější parametry, abyste byli dobře chráněni, ale zase neplatili víc, než je nutné.

Když se pro sjednání havarijního pojištění rozhodnete, popřemýšlejte o tom: