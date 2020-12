Alonso ano, Sainz ne. FIA požadavek Ferrari zamítá

Jednodenní testy, který se uskuteční příští týden v úterý po posledním závodu letošního ročníku F1, byl původně určený pouze pro mladé jezdce. Podle pravidel nesměl mít na kontě více než 2 účasti ve velkých cenách, "pokud FIA nestanoví jinak."

Této výjimky využil Renault, jenž úspěšně loboval za veterána Fernanda Alonsa, jenž se příští rok vrací do F1 po dvouleté přestávce. To vyvolalo rozhořčení soupeřů, zejména Ferrari, McLarenu a Racing Pointu.

Jeho šéf Otmar Szafnauer nechápe, jak 39letý Španěl splňuje podmínku stanovenou pro mladé piloty s tím, že kdyby to věděli dříve, tak by usilovali o možnost testování se Sebastianem Vettelem, jenž k nim přestupuje.

FIA na obhajobu rozhodnutí Alonsa uvedla, že by povolila účast kterémukoliv staršímu pilotovi, pokud by letos nezávodil, což otevírá dveře Sebastianovi Buemimu u Red Bullu či Robertovi Kubicovi u Alfy Romeo.

Carlos si na debut s Ferrari bude muset počkat | foto: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Podle šéfa Scuderie Mattii Binotta by výjimka měla být udělena také jezdcům, kteří mění zaměstnavatele - jak tomu je u nich v případě Sainze: "Myslím, že v tom je trochu zmatek. U Ferrari si rozhodně myslíme, že testování Fernanda v Abú Zabí je špatné. FIA jsme to dali jasně na vědomí během různých poradních výborů. Poté, co jsme si ale vyslechli její rozhodnutí, jsme FIA požádali o povolení pro Carlose."

Jenže to nebylo vyslyšeno. Ředitel závodů Michael Masi včera obeslal týmy s tím, že se podmínky testu měnit nebudou. Pokud podle něj nějaký pilot absolvoval více než dvě velké ceny, tak jej schválí pouze tehdy, nenastupoval-li v letošní sezóně.

Toto rozhodnutí znemožňuje testování Daniela Ricciarda s McLarenem či Sebastiana Vettela s Racing Pointem. Ferrari to pochopitelně nese nelibě, jejich jedinou šanci je nyní zorganizovat pro Sainze soukromý test s dva roky starým vozem na počátku příštího roku.