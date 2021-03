Ferrari může konečně spoléhat na oba jezdce, pochvaluje si Binotto po odchodu Vettela

Vettel se loni překvapivě brzy dozvěděl, že s ním Scuderia nepočítá, proto si musel hledat místo jinde. Nakonec zakotvil u Aston Martinu, přejmenovaného Racing Pointu, jenž měl loni třetí nejrychlejší auto, kvůli penalizaci za kopírování Mercedesu však nakonec skončil čtvrtý.

Aston Martin není tak dobrý

Mnozí jej letos považovali za černého koně, v úvodním podniku sezóny 2021 ale zklamal. "Teorie je jedna věc, realita druhá. Ve skutečnosti to auto není tak dobré. Je velmi nestabilní v zadní části," hodnotí konkurenční Aston Martin AMR21 šéf AlphyTauri Franz Tost. Vettela však neodepisuje: "Se svými zkušenostmi může táhnout tým kupředu. Ví, jak vyhrávat závody a světové šampionáty."

Vettel se s Aston Martinem v Bahrajnu trápil, od komisařů inkasoval dva tresty | foto: Aston Martin Racing

Čtyřnásobného mistra světa u Ferrari nahradil Carlos Sainz z McLarenu. Byť si stále zvyká na jiné auto a v Bahrajnu jezdil opatrněji, přesto vybojoval čtyři body za osmé místo, zatímco jeho nový týmový kolega Charles Leclerc dojel šestý.

"To je dobrý počátek. Carlos už pracuje s Leclercem velmi dobře. Konečně můžeme spoléhat na oba jezdce. To vědomí je pro nás důležité, také to má dopad na týmového ducha," pochvaluje si šéf Ferrari změnu v týmu po odchodě Vettela.

"Momentálně jsou našimi soupeři jiné týmy. Až se vrátíme na špici, tak naši jezdci budou soupeři sami pro sebe," uvědomuje si Binotto, jenž se snaží vytáhnout Ferrari z krize.

Ferrari bude podle Binotta bojovat o třetí místo s McLarenem | foto: Scuderia Ferrari

"Nevím, co bude dělat Red Bull a Mercedes," komentuje dále s ohledem na přesun zdrojů k vývoji budoucího monopostu, zatímco soupeři bojující o titul se možná budou letošním autům věnovat déle.

"Ale pro nás je to letos těžké bojovat o pódium - jsou silnější než my. Můžeme cílit na třetí příčku mezi konstruktéry. A kvůli tomu budeme muset bojovat s McLarenem," dodává šéf Ferrari tahající zatím za kratší konec - oranžový monopost je totiž o něco rychlejší a jeho piloti Norris s Ricciardem si z Bahrajnu odvezli 18 bodů, o 6 více než Sainz s Leclercem.