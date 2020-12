Plán Renaultu v F1 nevyšel, ale zastropování výdajů mu může pomoci

Rok první – 2016: Ve druhé polovině roku 2015 bylo jasné, že se Lotus přejmenuje na Renault. Lotus však nebyl vlastněný automobilkou Lotus, pouze nesl její jméno, které je ve Formuli 1 opravdu významné. Mimochodem Lotus se ve Formuli 1 objevil tak, že předtím koupil Renault. Renault tedy v roce 2015 opět převzal „svoji“ stáj. Vzhledem k tomu, že bylo převzetí Lotusu dohodnuto tak pozdě, tak bylo jasné, že sezóna 2016 nebude příliš dobrá. Renault samozřejmě nestihl vyvinout svůj vlastní monopost, a tak jezdil s podprůměrnými formulemi Lotusu, které se jen přebarvily do barev Renaultu. Do těchto monopostů byl v podstatě jen nainstalován motor Renaultu namísto původně používaných motorů Mercedesu.

Hromadné foto týmu Renault v Abú Zabí | foto: Renault Sport F1

V sezóně 2016 tak Renault vybojoval pouhých osm bodů a v Poháru konstruktérů se umístil na třetím místě od konce. Jeho vozy byly příšerné především při jízdě na hrubším povrchu nebo při přejíždění obrubníků. Především odpružení monopostů tedy zaostávalo za konkurencí. Nejlepší dojezd bylo sedmé místo Kevina Magnussena na Velké ceně Ruska. Tým Renault ale zůstával klidný a naopak tvrdil, že jeho pětiletý plán nabírá na otáčkách díky dodatečné investici. Z původních čtyř set zaměstnanců se stalo zhruba pět set sedmdesát zaměstnanců a došlo k investici do prostorů Renaultu. Rozpočet Renaultu byl díky této investici slušný, avšak na rozpočet Mercedesu, Red Bullu nebo Ferrari opravdu nedosahoval.

Rok druhý – 2017: Renault podepsal coby pilota Nicolase Hülkenberga, který měl stáji zajistit lepší umístění. Společně s ním až do Velké ceny Japonska jezdil Jolyon Palmer, který byl nahrazen Carlosem Sainzem juniorem, současným pilotem McLarenu. Renaultu změny přinesly ovoce a umístil se v Poháru konstruktérů na šestém místě z celkových deseti týmů, které v tomto roce startovaly. Renault si vyjel celkem čtyři šestá místa a téměř vždy se mu povedlo bodovat. Po sezóně 2017 Toto Wolff, šéf Mercedesu, dokonce konstatoval, že by v roce 2018 mohl silnou trojku Mercedes – Red Bull – Ferrari rozšířit právě i Renault. Toto konstatování však bylo poněkud předčasné, protože Renault stále zápasil se spolehlivostí svých monopostů.



Rok třetí – 2018: Renault se opět polepšil a v Poháru konstruktérů obsadil čtvrté místo. Za hlavní trojkou však stále značně zaostával. Mercedes získal 655 bodů, Ferrari 571 bodů, Red Bull 419 bodů a Renault „pouze“ 122 bodů. Renault tak byl spíše nejlepší nejlepším ve středu pole než nejhorším v čele pole. Renaultu se však povedlo brát body na všech Velkých cenách vyjma dvou, což potvrzuje zlepšení spolehlivosti jeho monopostů. Trajektorie Renaultu byla stále rostoucí, a to i proto, že se mu podařilo podepsat Daniela Ricciarda, který odmítl zůstat v Red Bullu po boku Maxe Verstappena. Ricciardo však nebyl levný, jeho dvouletý kontrakt vyšel na padesát milionů dolarů.



Rok čtvrtý – 2019: Renault si byl vědom toho, že hlavní trojka má značný technologický náskok. Jeho cílem tak dle předsezónních prohlášení nebylo umístit se v Poháru konstruktérů do třetího místa, ale chtěl, aby jeho pozice na čtvrtém místě byla dominantnější, tedy aby na hlavní trojku neztrácel tolik bodů. Předchozí sezónu byl rozdíl mezi třetím a čtvrtým týmem opravdu propastný. Předsezónní prohlášení však zůstaly nenaplněny a Renault se propadl na páté místo v Poháru konstruktérů. A čtvrté místo se dostal McLaren. Hlavní trojka zůstala nezměněna a opět ostatní předčila o více než 260 bodů.



Poté, co pakety upgradů nefungovaly tak, jak měly, Renault naznal, že se držel nesprávného konceptu, když zvolil design předního spoileru tak, že měl teoreticky poskytovat více přítlaku, ale Renault přední křídlo konstrukčně nezvládl. Špatným výsledkům pak nepomohlo ani to, že Danielu Ricciardovi trvalo poměrně dlouho, než se s vozem sžil. Ricciardo si musel zvyknout na to, že už nejezdí v rychlém Red Bullu, a že musí podstupovat více soubojů jak po startu, tak v průběhu závodu. Prostě se spokojit s průměrnými výsledky.



Rok pátý – 2020: Renault změnil design svého čumáku a předsezónní testování bylo nadějné. Výsledky však nepřesvědčily Ricciarda, který se rozhodl podepsat kontrakt s McLarenem, pro který od příští sezóny bude společně s Landem Norrisem jezdit. Renault ve Velké Británii vylepšil přítlak zadní části svých monopostů díky novému technologickému balíku, který na vozy nainstaloval. Renault se díky tomu stal lídrem středu pole a po pěti závodech byl dokonce průběžně druhý. Pokud se Renault trochu polepší, pak je ve hře třetí místo v Poháru konstruktérů.

Renault sice zprvu podcenil složitost Formule 1, a to především co se aerodynamiky a přítlaku monopostů týče, avšak je na dobré cestě k tomu, aby se v budoucnu skutečně umisťoval v nejlepší trojce v Poháru konstruktérů. Od sezóny 2022 nás čekají zcela nová pravidla, což je pro Renault skvělá příležitost pro to, aby se posunul mezi skutečnou elitu ve Formuli 1. Tomu může paradoxně napomoci takzvané „zastropování“ maximálních výdajů, které mohou týmy za sezónu použít. Pokud tedy Renaultu neodejdou klíčoví lidé, tak je zřejmě jen otázkou takových dvou až čtyř let, než se Renault naplno ve Formuli 1 projeví a zaujme klíčové pozice.