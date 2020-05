Dočkají se piloti F1 před prvním závodem testovacích jízd? Russell v to doufá

Prvních deset letošních podniků bylo kvůli epidemii koronaviru odloženo či zrušeno, prvního závodu bychom se tak měli dočkat až 5. července v Rakousku, kde by se o týden později jela hned i druhá velká cena.

Piloti po zimním testování ale vyšli z cviku, proto by si přáli získat možnost prohnat letošní monoposty ještě před tím, než se začne na ostro závodit. "Jde o něco, o co se pokusím," připouští talentovaný Russell, jehož Mercedes poslal na zkušenou do Williamsu.

"Myslím, že motokáry budou realisticky první příležitostí, kterou dostanu. Jakmile to bude možné, budu jezdit s motokárou. Ale rozhodně se budu snažit naskočit do vozu Formule 1 před tím, než začneme opět závodit," pokračuje 22letý pilot.

Piloti se již nemůžou dočkat prvního závodu, od předsezónních testů už trochu vyšli z praxe | foto: Red Bull Content Pool

"Ať už půjde o Williams či Mercedes, musíme si počkat, abychom ujeli určitý počet kol. Mohlo by však jít také o vůz Formule 3 nebo Formule 2. Cokoliv, co má čtyři kola a dá se s tím kroužit po závodní trati, bude lepší než nic," vysvětluje Russell, jenž dominoval víkendové virtuální Velké ceně Monaka.

Má to ovšem háček: týmy F1 nesmí testovat s vozy mladšími než 2 roky. Piloti by si tedy museli vystačit se soukromými jízdami s F1 monoposty z roku 2018 či staršími.

Russell si mezitím vylepšil svůj domácí simulátor, aby nevyšel úplně z cviku: "Na rozdíl od ostatních sportů nemůžete mít na zahradě svůj závodní okruh Formule 1. Není to jako u fotbalistů, kteří si vyjdou zakopat, a udělají si tak svůj trénink."

🏆 GEEOOORGEEEEEEE RUSSELL WINS 🏆



It's his second #VirtualGP victory, and there's no place sweeter to do it than Monaco 🍾#F1 #RaceAtHome pic.twitter.com/r4ZgbgdmR3 — Formula 1 (@F1) May 24, 2020

"Je to velmi těžké. Dělám v tělocvičně, co můžu, z pohledu kardia či jízdy na kole. A také z mentálního pohledu dělám takové věci, jako žonglování nebo se snažím zaměstnat svou mysl a co nejdéle zůstat na balónu," porovnává britský pilot.

V poslední době jsem investoval do špičkového vybavení simulátoru. Začal jsem to dělat nejen pro zábavu, ale také jako trénink. Myslím, že jde o věc, která má nejblíže realitě. Musím zůstat ve formě a být připraven na to, až budeme moci naskočit zpět," dodává Russell.