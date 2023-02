Tři dny testování? Žalostně málo, říká Russell a nabízí kompromis

Podle řady pilotů jsou přitom tři dny žalostně málo. V tomto duchu se vyjádřil například Valtteri Bottas, k němuž se teď přidal George Russell. Také jezdec Mercedesu je toho názoru, že testovat by se mělo před začátkem sezony o poznání víc. „Chápu, proč máme tahle opatření a myslím si, že ideálním kompromisem by byly tři testovací dny, ale ve dvou vozech," líčí Brit.

A dodává: „Každý pilot má teď na přípravu před sezonou den a půl. To je za mě žalostně málo. Představte si, že by Nadal trénoval během zimní přestávky jen den a hned poté nastoupil do velkého turnaje. Za mě je takový scénář naprosto nepředstavitelný. Nikdy by se to nestalo."

Russellova slova mají bez pochyb něco do sebe. Omezené testování je náročné zejména pro nováčky, kteří jsou tak postaveni před o poznání složitější aklimatizaci na F1.. Zastánci šetření nákladů ale tvrdí, že v dnešní době jsou již simulační nástroje natolik vyvinuté, že pobyt na trati dokáží nahradit. Na jakou stranu se stavíte vy?