ŽIVĚ z Barcelony: Třetí den - kazí se počasí, Haas mění barvy

Aktuální pořadí



Průběh dne:

9:50 Alpine stojí ve štěrku v 3. sektoru.

9:48 Stojíme, v boxech schází právě Alonso. Před tím se za něj na druhé místo vyšvihl Norris.

9:47 Alonso sice zajel nejrychlejší čas, ale na rovinkách je celkem pomalý. Stále nevyužívá DRS, se kterým mělo Alpine v úvodu testů problémy.

9:45 Dnes žádné novinky na vozech nečekáme. Počasí se horší, týmy za nových rozpočtových stropů musí šetřit a chtějí co nejdéle ukrýt svá tajemství - nejen před soupeři, ale i před FIA, aby nestihla zareagovat nějakým zákazem před startem sezóny. Záplava upgradů přijde na řadu v Bahrajnu.

9:40 Ranní výjezd Haasu v novém zbarvení - video:

9:37 Alonso nasazuje o něco měkčí směs a jde před Red Bull: 1:21,242 min.

9:30 Verstappen na čele vystřídal Leclerca - 1:22,614 na C2 pneumatikách.

9:25 Alonso ztratil kontrolu nad svým vozem a skončil ve štěrku. Motor mu nezhasl, dostal se zpět na trať a zamířil do boxů.

9:23 Verstappen je dalším jezdcem, který odmítá jet do Ruska, i kdyby se tam měla velká cena jet. Vyjádřil se také k odvolání ředitele závodů FIA Masiho: "Hodili ho pod autobus." To, co s ním udělali, je podle Maxe "nepřijatelné."

9:20 Russell 1:24,592; Gasly 1:32,174; Norris 1:48,115 a Vettel 1:57,597 min.

Sebastian Vettel se soustavou Pitotových trubic po bocích svého vozu AMR22 | zdroj: Aston Martin

9:17 Leclerc zaznamenává první letmé kolo na C2 směsi pneumatik: 1:23,589 min.

9:15 Na dráze už se objevilo všech deset vozů, většina týmů mapuje aerodynamiku.

9:10 Ranní výjezd Alonsa, nechybí měřící soustava Pitotových trubic na zádi vozu A522:

9:05 Vettel, Russell, Zhou, Gasly, Alonso, Leclerc také na trati společně s Verstappenem. V boxech zůstávají jen Mazepin, Norris a Latifi.

9:03 Haas včera v reakci na vpád Ruska na Ukrajinu stáhl loga svého hlavního sponzora Uralkali ze svého auta i z motorhomu, mizí i modrá a červená barva připomínající Ruskou vlajku. Šéfové F1 včera řešili otázku GP Ruska.

Haas s upraveným zbarvením v boxech, tým reaguje na agresi Ruska vůči Ukrajině | zdroj: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

9:00 Jako první vyráží Red Bull, který si chce dnes vyzkoušet měkčí směsi pneumatik.

8:55 V Katalánsku je zataženo a chladno, teplota vzduchu 7,6 °C. Zdaleka to neodpovídá tomu, co budou týmy zažívat během sezóny. Pravděpodobnost deště podle meteorologů dosahuje 20 %.