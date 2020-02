Russell se na bitvu s Latifim těší. Zamíří po sezoně k Mercedesu?

George Russell má před sebou druhou sezonu coby pilot Williamsu. Během té první mladý Brit příjemně překvapil. Svého stájového kolegu Kubicu Russell permanentně porážel, což mu přineslo nemalý kredit. Dokonce se o něm chvíli mluvilo jako o budoucím jezdci Mercedesu. Byl to totiž právě on, kdo měl podle mnohých nahradit Bottase u Stříbrných šípů. Nakonec se tak nestalo, ale Toto Wolff potvrdil, že mistrovská stáj se svým mladíkem do budoucna počítá.

Ale zpět do současnosti. Dvaadvacetiletý talent dostal v Grove nového týmového parťáka. Je jím Kanaďan Nicholas Latifi, přičemž Russell si uvědomuje, že zdolat jej nebude nic jednoduchého. To přesto, že je v tomto interním stájovém souboji velkým favoritem. „Nicholas je skvělý pilot. Řekl bych, že je tím nejlépe připraveným nováčkem, který kdy v tomhle sportu byl. V minulosti už testoval spoustu vozů. Třeba Renault, Mercedes nebo Williams. Má už tedy řadu zkušeností. Na papíře je to nováček, ale realita je jiná. Těším se na naši vzájemnou bitvu,“ říká Russell.

George Russell při předsezonních testech s vozem Williams FW43 - Mercedes v Barceloně | foto: Williams F1 Team

O možném Britově přesunu do Mercedesu už jsme mluvili. Russell však tuhle možnost nijak neprožívá. Jeho soustředění směřuje především k nadcházejícímu ročníku, ve kterém chce podávat nejlepší možné výkony s Williamsem. Co bude pak se uvidí.

„Mám nějaké věci, které chci zlepšit. Pořád se vyvíjíte. V Abú Zabí jsem byl lepším jezdcem než loni v Melbourne. Věřím, že letos v Melbourne budu lepším jezdcem než v Abú Zabí. Jde právě o ten vývoj. Jestliže ty věci, co chci zlepším, zrychlí mě to, to je to, co chci,“ vykládá.

Loni se Williamsu vůbec nedařilo. Letos by to mohlo být o poznání lepší. Cílem týmu z Grove je pravidelně postupovat do Q2. Podaří se to?