"Argumenty Ferrari nesedí, vzájemně si odporují." McLaren se obouvá do velkého soupeře

Ferrari se jasně vyjádřilo proti dalšímu snižování rozpočtových stropů pod úroveň 145 milionů dolarů. Včera se marně snažilo popřít, že Mattia Binotto pohrozil odchodem - podle nich to média překroutila.

Nicméně jeho šéf doslova uvedl: "Museli bychom se poohlédnout po dalších možnostech, kde uplatnit naše závodní DNA," čímž myslel působení mimo F1, pokud budou schváleny nižší rozpočtové stropy, jejichž výše by dle McLarenu mohla dosahovat klidně jen 100 mil. dolarů (2,5 miliardy Kč).

Binotto vyjádřil obavu, že by Scuderia musela propouštět. Místo toho nabídl menším týmům k odkoupení své starší monoposty, s nimiž by ale už vůbec neměly šanci své větší soupeře porazit - z F1 by se stala série o dvou třídách.

Ferrari je ochotno menším týmům pomoci tím, že by jim prodávalo své starší vozy | foto: Scuderia Ferrari

Šéfovi McLarenu se postoj Ferrari vůbec nelíbí. Pokud nedojde ke změně, hrozí zánik některých týmů: "Jsme v situaci, kdy jsme všichni před budoucností vystaveni obrovskému riziku, pokud se Formule 1 bude ubírat dle svých starých zvyklostí."

"A myslím si, že pokud budeme myslet dopředu a půjdeme s dobou, nemůžeme přežít jen s tím, co se momentálně děje, ale můžeme zazářit a všichni vyhrát. Rozhodně jsem pro zdravou debatu. Ale komentáře, s nimiž přišli, nesedí. Vzájemně si odporují a podle mě neodrážejí přesně realitu," vytýká Brown svému soupeři z Maranella.

Podle šéfa McLarenu je nesmysl se domnívat, že by F1 přišla o své postavení královny motorsportu, pokud rozpočtové stropy klesnou pod 125 mil. dolarů. Podle něj v ní všichni závodí kvůli přínosům, jež z toho plynou.

"Žel v ní není moc týmů, pokud vůbec nějaký, který by dosahoval zisku. Nevěřím, že lidé jsou ve Formuli 1 kvůli zisku - podle mě v ní působí proto, aby zvyšovali hodnotu značky. Každý má jiné důvody, proč je v F1. A hodně z nich se snaží tu hodnotu přenést do dalších odvětví, ať už je to byznys s nápoji či se silničními vozy," dodává Brown.