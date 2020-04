Týmy vedly debatu o snížení rozpočtových stropů a zahájení sezóny: produktivní, rozhodnutí ale nepadlo

Schůzka trvala 4 hodina, ale i přesto, že ji všechny strany hodnotily pozitivně, ke konkrétním závěrům nedospěly. Todt s Careyem před ní se všemi jednali individuálně o jejich představách a číslech pro budoucí diskusi, včera měly týmy možnost vyjádřit své názory společně.

Již před několika týdny po vypuknutí pandemie koronaviru souhlasily se snížením rozpočtových stropů pro rok 2021 ze 175 na 150 mil. dolarů. Některé týmy však usilují o další redukci, podle McLarenu by mohlo být reálné fungovat se 100 mil. dolarů. S tím ale narazil u velkých týmů a zejména Ferrari, které si tak dramatický skok nepřeje, protože by muselo propouštět.

Včera se jednalo o možnosti snížení na 145 mil. dolarů příští rok s dalším krokem v roce 2022, kdy by si týmy musely vystačit se 130 mil. dolary. Větší týmy by tak měly dostatek času na zeštíhlení i při náročnějších přípravách na sezónu, v níž vstoupí do hry nová technická pravidla, původně zamýšlená pro příští rok. Zamítnutá byla verze různých rozpočtů pro různé týmy.

Important meeting by video conference today with Chase Carey, @F1 & @FIA teams to build together a New Deal for the future of our sport #F1 #RaceAgainstCovid pic.twitter.com/wtM7g6A42e — Jean Todt (@JeanTodt) April 16, 2020

A to je částka, kterou původně F1 a FIA navrhovali, když v roce 2018 v Bahrajnu přednesly svou vizi fungování týmů v budoucnosti. "Když jsme před 2 roky začali, šlo o 130 mil. dolarů ročně, a to je velká peněžní částka. Myslím si, že bychom se teď na ni měli dostat," usuzuje Brawn.

Naznačil, že současná krize vytváří jedinečnou příležitost pro přijetí úsporných opatření: "Tvrdě jsme bojovali o to, abychom se dostali na 175 mil. dolarů ročně. Bylo to více, než jsme chtěli, ale šlo o nalezenou rovnováhu se všemi týmy. Nebudu předstírat, že by to bylo ideální, bylo to daleko od našeho přání, ale tak už to dopadlo," pokračuje sportovní šéf F1.

"Krize způsobená Covid-19 vytváří upřímně vytváří příležitost, aby se lidé znovu podívali na to, jaká úroveň rozpočtového stropu je reálná a rozumná. Umožňuje nám to znovu projednat s dodatečným odhodláním a oddáním," domnívá se Brawn.

Budou úspěšnější týmy moci méně testovat? | foto: Toyota Motorsport GmbH

Hovořilo se i o návrhu omezit výhodu bohatších týmů tím, že by se více limitoval jejich aerodynamický vývoj podle výsledků v šampionátu konstruktérů: ten, kdo by vyhrál, by měl v následujícím ročníku menší prostor pro testování v aerodynamickém tunelu a pro CFD simulace než jejich soupeři. Tento hendikep se zamlouval menším i větším týmům více než variabilní rozpočty.

Další diskuse se týkala kalendáře a začátku sezóny: první velké ceny by se mohly uskutečnit v Evropě za zavřenými dveřmi s tím, že na některých okruzích by se uskutečnilo více závodů - v případě Silverstone se hovořilo až o třech během 4 týdnů, ani jeden ale v protisměru (nutnost velkých změn v únikových zónách a přemísťování nárazových bariér).

Prvním podnikem by mohlo být Rakousko, které nemá problém s přesunem na dřívější termín - původně se na Red Bull ringu mělo závodit od 3. do 5. července. Tamější vláda uvolňuje opatření proti šíření koronaviru ještě rychleji než u nás.