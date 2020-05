Vyjádření týmů a jezdců: Ferrari se těší na nejmladší dvojici za poslední 50 let, Ricciardo děkuje Renaultu

"S radostí oznamuji, že se Carlos přidá ke Scuderii Ferrari od roku 2021. S pěti sezónami na kontě prokázal, že je velmi talentovaný a že má technické schopnosti a ty správné atributy, aby ideálně zapadl do naší rodiny.

Zahájili jsme nový cyklus s cílem dostat se zpět na špici F1. Bude to dlouhá cesta, neobejde se bez překážek, zejména s ohledem na současnou situací kolem financí a pravidel. Dojde k náhle změně a tuto výzvu budeme muset zvládnout jinak než v minulosti.

Věříme, že jezdecké složení s talentem a osobností Charlese a Carlose, nejmladší za posledních padesát let Scuderie, bude tou nejlepší kombinací, která nám pomůže dosáhnout cílů, které jsme si stanovili," říká šéf týmu Mattia Binotto.

Carlos Sainz k tomu uvádí: "Jsem moc rád. že budu od roku 2021 jezdit za Ferrari, jsem nadšený svou budoucností s týmem. Stále mám před sebou důležitý ročník s McLarenem a už se těším na to, až se znovu začne v této sezóně závodit."

"Podpis Daniela přestavuje další krok vpřed v našem dlouhodobém plánu. Přinese vzrušující novou dimenzi do týmu po boku Landa. Pro náš tým, partnery a samozřejmě pro naše fanoušky jde o dobrou zprávu. Chtěl bych také poděkovat Carlosovi za jeho výtečnou práci, kterou pro McLaren odvedl v pomoci s plánem návratu k výkonnosti. Je opravdovým týmovým hráčem a do budoucna mimo McLaren mu přejeme vše nejlepší," oceňuje výkonný ředitel Zak Brown.

"Daniel je prověřeným vítězem závodů a jeho zkušenosti, odhodlání a energie bude pro McLaren cenným přínosem v naší misi návratu dopředu v poli. S Danielem a Landem jakožto týmovými kolegy věřím, že máme dva závodníky, kteří budou nadále vzrušovat naše fanoušky a pomohou týmu růst. Carlos je skutečným profesionálem, je to příjemné s ním pracovat a závodění si s ním ve zbytku roku užijeme. Přejeme mu mnoho štěstí v další fázi kariéry poté, co opustí McLaren," přidává se šéf týmu Andreas Seidl.

I am so grateful for my time with @renaultf1team and the way I was accepted into the team. But we aren’t done and I can’t wait to get back on the grid this year. My next chapter isn’t here yet, so let’s finish this one strong. Merci pic.twitter.com/YFfzbwrgD7