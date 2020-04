Dva závody za víkend, v Evropě bez diváků. F1 hledá cestu z krize

Mistrovství světa F1 musí podle pravidel alespoň osm podniků. Jenže televizní společnosti, které jsou klíčovým zdrojem příjmů, požadují jako minimum vyšší počet.

Týmy proto musí být podle šéfa McLarenu Andrease Seidla "přizpůsobivé a otevřené novým nápadům, která nám pomohou odjet co nejvíce závodů, pokud to dává smysl také z komerčního hlediska."

Dva závody za víkend

"Nejdůležitější je ochránit naše lidi, pokud bychom jim tedy mohli pomoci dvoudenními podniky, pak by to dávalo smysl. Pokud jde o formát závodního víkendu, tak znovu: je-li za tím komerční důvod, ano, může to dávat smysl odjet dva závody během víkendu," pokračuje Seidl.

"Ale myslím si, že pokud tomu tak nebude, tak za mě by současný formát s vrcholem v podobě sobotní kvalifikace se závodem v neděli fungoval dobře. Nevidím důvod, proč bychom to museli měnit, pokud k tomu znovu nebude silný komerční důvod za letošních zvláštních podmínek," domnívá se dále.

Andreas Seidl by akceptoval 2 závody za víkend | foto: Petr Hlawiczka / F1NEWS.cz / INCORP images

Pro mechaniky a inženýry na trati by mohlo jít o příliš velkou zátěž. "Rozhodně to máme na myslí. Nejdůležitější je ochrana lidí. Pro mě není největším problémem závodní víkend, ale počet dní, kdy budeme všichni mimo domovy. V případě médií tomu není jinak."

"Pokud tomu můžete pomoc dvoudenními podniky nebo například vynecháním jednoho testu příští rok navíc k úsporným opatřením, které z toho budou pramenit, pak se na to rozhodně musíme podívat. O tom se také hovoří mezi týmy, FIA a F1," prozrazuje Seidl.

V Evropě bez diváků

Podle výkonného ředitele McLarenu Zaka Brown by se mohlo závodit již v červenci v Silverstone, ovšem s jednou nepříjemnou podmínkou: "Všechno je velmi provizorní, ale GP Británie by se mohla odjet v původním termínu, jen za zavřenými dveřmi."

V Evropě by se mohlo začít závodit v červenci, ovšem bez diváků | foto: Scuderia Ferrari

"Ve skutečnosti to vypadá jako možnost pro všechny evropské podniky, že se budou vyvíjet podle tohoto scénáře," upozorňuje Brown. Prvních devět již bylo odloženo a GP Monaka zrušena, F1 se nyní zabývá dalšími možnostmi, jak a kdy konečně zahájit sezónu, která byla kvůli šíření koronaviru postavena na hlavu.

Vedení stále věří, že se podaří zorganizovat 18 nebo 19 velkých cen, pokud se podaří zastavit šíření pandemie do začátku letní sezóny v Evropě. Se závodem v Silverstone 19. července se stále počítá.

"Je to extrémně náročné. Příjmů je velmi málo až skoro žádné. Jak víte, tak se nezávodí. Příspěvky promotérů a sponzorských partnerů byly skvělé, ale oni sami teď čelí obrovskému tlaku. Jako bychom uzavřeli kohoutky peněz, které utrácíme, abychom se nějak dokulhali a byli připraveni, až se opět začne závodit," popisuje Brown kritickou situaci v F1.