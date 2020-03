"Stáhnout se z GP Austrálie bylo jedinou možností," říká šéf McLarenu. Jak tým reagoval?

Dotyčný jedinec se již z nemoci Covid-19 úspěšně zotavuje a podle McLarenu již nevykazuje žádné symptomy. Čtrnáct dalších kolegů, kteří s ním přišli do kontaktu, ale na výsledků testů stále čeká, u rozboru jejich testu se již tolik nespěchá jako v prvním případě.

Výkonný ředitel Brown si pochvaluje reakci svého závodního týmu na to, že se z velké ceny stáhnout: "Jsem hrdý na to, jak celý tým v Austrálii i v továrně zvládl situace v okamžiku skutečného tlaku a obav o své kolegy. Soustředění, klid a profesionalita byly napříč celým týmem výjimečné. Máme lídry, kteří šli všude příkladem, což je pro naše lidi dobrým svědectvím."

Předem připravený scénář

Brown se se šéfem závodního týmu Andreasem Seidlem předem dohodli, že do závodu nenastoupí, pokud bude někdo u nich pozitivně testován na přítomnost koronaviru. "Průběžně jsme s týmem v Británii společně plánovali scénáře, takže jsme věděli, jaké máme možnosti, pokud nastanou různé situace," přibližuje výkonný ředitel McLarenu.

"S Andreasem jsme si již dříve odsouhlasili, že pokud dojde na pozitivní test v garáži, tak budeme mít jedinou možnost. Jak jsem dříve řekl, jakožto závodník jsem musel učinit to nejtěžší rozhodnutí v životě, ale jakožto výkonný ředitel bylo to nejsnadnější. Naši lidé jsou na prvním místě a Andreas to tak jednoznačně vnímá taky," říká Brown.

McLaren podle Browna neměl jinou možnost, na postupu se dohodnul předem | foto: McLaren

Když přišla špatná zpráva

Ve čtvrtek večer zrovna večeřeli s akcionářem, když se dozvěděli o pozitivním testu. "Ihned jsme se vrátili na hotel, abychom se setkali s vedením závodního týmu. Zatímco se Andreas soustředí na vedení týmu, já mám na starosti správní radu a akcionáře, kteří nás v tom, musím přiznat, absolutně podporovali, když jsme informovali ostatní týmy, F1 a FIA."

"Mám radost, že se člen našeho týmu nakažený koronavirem dobře zotavuje, příznaky pominuli a lidé v karanténě mají dobrou náladu. Podpora, která se jim od dostává od kolegů, našich partnerů, členů F1 komunity a fanoušků z celého světa, je fantastická. Děkujeme všem za ni," pokračuje výkonný ředitel McLarenu.

"Teď se soustředíme na dialog s F1, s FIA a dalšími týmy při práci na kalendáři pro rok 2020 a na vedení týmu v následujících měsících. Je stále brzy a situace se neustále vyvíjí, plánujeme však předem a zůstáváme flexibilní."

Piloti i zbytek týmu si o své kolegy v karanténě dělali starosti | foto: McLaren

Reakce pilotů a zbytku závodního týmu

Seidl oceňuje úsilí šéfa závodního týmu, jenž byl ochoten zůstat v Austrálii déle se zaměstnanci, kteří zůstali v karanténě. "Není to lehká situace. Obzvlášť děkuji našemu závodnímu ředitelovi Andreovi Stellovi a jeho klukům, kteří tam dobrovolně zůstali dalších 14 dní, aby podpořili kolegy v karanténě."

A jak na celou situaci reagovali piloti Lando Norris a Carlos Sainz? "Samozřejmě, že si dělali starosti o své kolegy. Museli jsme je fyzicky oddělit od zbytku týmu, i když jsou oba v pořádku. Neustále jsme spolu v kontaktu," odpovídá šéf závodního týmu.

"Oceňujeme také kolegy v padoku, kteří nám v pátek ihned nabídli pomoc při demontáži garáže a balení nákladu, což bylo samozřejmě výzvou, když nám chybělo 14 klíčových kluků. Tohle je duch F1 a závodění, kterého vítáme," dodává Seidl.