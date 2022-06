Budoucnost Ricciarda? McLaren už se rozhodl, tvrdí Villeneuve

Rodák z Perthu nestačí. Navíc dělá zbytečné chyby a týmové garnituře v čele se Zakem Brownem a Andreasem Seidlem dochází trpělivost. Ještě na začátku této sezony bylo nemyslitelné, aby lídři McLarenu veřejně kritizovali své piloty. Teď je ale všechno jinak. Těsně před víkendem v Monaku prohlásil Brown, že v Ricciardově smlouvě existují klauzule o jejím předčasném ukončení.

Daniel si následně nepomohl zbytečnou havárií ve druhém tréninku, která tým vyjde pořádně draho. Zvláště v době současných rozpočtových stropů. A ani kvalifikace a závod nebyly z jeho pohledu ideální. Zdaleka. Zatímco Lando Norris bojoval v elitní šestce, Ricciardo se trápil v hloubi pole. Otázkou je, jak dlouho bude mít McLaren s výkony věčně vysmátého Australana trpělivost.

Daniel Ricciardo v zaváděcím kole před závodem na Imole | foto: McLaren

Jacques Villeneuve má jasno. Mistr světa z roku 1997 je toho názoru, že dny Daniela Ricciarda u McLarenu jsou sečteny. O jeho konci ve stáji je prý rozhodnuto a Brown se Seidlem si chystají mediální půdu pro Australanův vyhazov. Nutno říct, že Villeneuve takový postup schvaluje. Zkušený pilot podle něj nepředvádí výkony, jaké se od něj čekaly a navíc je pro McLaren zbytečně drahý.

„Myslím, že Daniel u McLarenu už skončil. Brown řekl, že v jeho smlouvě existují klauzule o předčasném vypovězení. To prakticky znamená, že se rozhodli. Chtějí na něj vytvořit tlak a připravit si média. Pravda je taková, že Ricciardo stojí McLaren spoustu peněz, ale výsledky jim nepřináší. Není rychlý, což týmu nepomáhá ve vývoji vozu a body jim taky moc nepřiváží. Bylo by levnější, aby mu dál platili plat a nechali ho sedět doma. Na jeho místo by měli vzít někoho jiného. Tak to ve Formuli 1 zkrátka chodí," uzavírá Kanaďan.