"Koronavirus Verstappena děsí. Měl by ho dostat teď," přeje si Marko. Hamilton test odmítl

Sezóna 2020 kvůli nemoci Covid-19 nezačala, první podnik v Austrálii byl však zrušen jen dvě hodiny před prvním tréninkem, kdy již bylo vše připraveno: trať, jezdci, technika, televizní štáby i diváci. Přitom podle některých bylo jasné, že kvůli pandemii z toho nic nebude.

Piloti však do Melbourne museli. "Ve Formuli 1 nemáte šanci. Jedete tam bez ohledu na okolnosti a musíte se s tím vyrovnat. Proto jsme tam byli. Nechci zastírat fakt, že atmosféra v padoku byla velmi divná," popisuje například Romain Grosjean.

"Závod byl zrušen jen dvě hodiny před tréninkem, ale na 99,99 % bylo přitom jasné, že k tomu [koronaviru] dojde. Komunikace také drhla," otevřeně kritizuje francouzský pilot Haasu.

Šéf Red Bullu Christian Horner, jenž chtěl závodit i po odstoupení McLarenu, však původní rozhodnutí F1 hájí slovy: "Velký problém spočívá v tom, že se situace tak rychle vyvíjí. Těžko kritizovat poté, když je situace tak dynamická. Když jsme přijeli, nebyl nikdo pozitivně testovaný. Pak šlo pouze o jediný případ, rozhodnutí nezávodit přišlo potom."

U McLarenu byl jeden nemocný a 14 dalších členů týmu bylo uvrženo do karantény. Čtrnáctidenní období jim už skončilo a všichni jsou už zdraví zpět v Británii. Ve Wokingu se i přes zmražení pravidel pro vývoj aut pokusí o změnu dodavatele motorů.

Rozhodnutí F1, FIA a týmů závodit i příští rok se současnými monoposty kvůli úspoře nákladů McLaren podporuje. "Toto rozhodnutí nemá dopad na náš přechod k pohonným jednotkám Mercedesu v roce 2021. Bude nám povoleno učinit nezbytné změny na voze, abychom ji mohli do něj umístit," věří šéf Andreas Seidl.

Továrny se na tři týdny v následujícím období uzavřou, piloti však trénují dál a snaží se zůstat zdraví. Helmut Marko by si přál, aby se jeho pilot nakazil nyní, a poté získal na Covid-19 imunitu: "Nejlepší by bylo, kdyby Max ten virus chytil teď," uvedl pro Kronen Zeitung.

Nepřeje mu však žádné komplikace či bolesti: "Po telefonu mi řekl, že jej děsí možnost nákazy. Ale ve 22 letech není součástí žádné rizikové skupiny. Poté, co by virus dostal, by už byl imunní a mohl by jít za titulem," plánuje Marko Verstappenovi.

