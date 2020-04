"F1 musí pro své přežití učinit velké změny," varuje šéf McLarenu. Z velkých týmů souhlasí jediný

"Tohle je pro týmy potenciálně devastující. A je-li to devastující pro dostatečný počet týmů, což nemusí být více než dva, pak to ohrožuje F1 jako celek," varuje Brown před dnešní schůzkou šéfů F1, na níž budou probírat opatření pro úsporu nákladů.

Původně stanovený rozpočtový strop pro rok 2021 ve výši 175 mil. dolarů (4,35 mld. Kč) podle něj musí být významně snížen, jinak hrozí královně motorsportu katastrofa.

"Můžou se vytratit dva týmy kvůli tomu, co se momentálně ve světě děje, pokud se nezaměříme na hlavní věci této situace? Podle mě ano. Ve skutečnosti se můžou vytratit čtyři týmy, pokud to nevezmeme za správný konec," pokračuje pro BBC šéf McLarenu.

"A myslet si, že se pak najdou řada lidí, kteří by byli připraveni tyto týmy převzít, jak tomu v historii bylo - vzhledem k tomu, jak dlouho to trvá nastartovat F1 tým, a ke zdravotní krizi, jíž nyní čelíme... Nemyslím si, že by načasování mohlo být z tohoto pohledu horší! Podle mě je F1 momentálně velmi křehká."

Zak Brown hledá cestu ven z krize | foto: McLaren

Kritické snížení rozpočtů - o kolik?

Všechny týmy souhlasily se snížením rozpočtového stropu o dalších 25 mil. dolarů na 150 mil. (3,75 mld. Kč) pro rok 2021. "A velká většina včetně jednoho z velkých týmů souhlasila s významným snížením pod 150 mil. dolarů," odhaluje Brown.

Podle něj je nutné, aby se týmy shodly na maximu ve výši 100 mil. dolarů (2,5 mld. Kč), s čímž z velké trojky ale souhlasí zřejmě jen Mercedes, zatímco Ferrari a Red Bull jsou proti.

"Pokud nestanovíme dostatečně agresivní rozpočtový strop a někteří lidé mají pocit, že ho musí letos naplnit a nedokázali by ubrat, pak se jich zeptejte: proč v tom jedete? Nemyslím si, že by v F1 závodil kdokoliv kvůli tomu, aby vydělával," podotýká Brown.

Red Bull a Ferrari nejsou ochotni činit tak velké ústupky jako menší týmy | foto: Red Bull Content Pool

Podle šéfa Red Bullu Christiana Hornera je výše rozpočtových stropů "podružnou" záležitostí. Za důležitější považuje "snížení nákladů na závodění." Velké týmy se obávají toho, že jejich soupeři současnou ojedinělou situaci chtějí využít k tomu, aby je oslabily.

Nejednota panuje také v otázce odkladu nových technických pravidel. Ta byla odsunuta na rok 2022, ale Horner tlačí na to, aby byla uvedena v platnost až pro sezónu 2023.

"Jsme rozdělení. Ne 50:50. Řekl bych, že to je spíše 80:20. Ve skutečnosti s 80 % týmů můžete přežít, nikoliv však s 20 %," kroutí hlavou šéf McLarenu na přístupem některých soupeřů za současné náročné situace, kdy se nezávodí a týmy jsou téměř bez příjmů.