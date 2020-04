"Pokud se sezóna rozjede, nebude čas na vývoj a stahování náskoků soupeřů," myslí si šéf Alfy Romeo

Pokud se podaří zvládnout pandemii koronaviru a ještě letos se začne závodit, týmy budou čelit velké výzvě, aby vše během několika intenzivních měsíců zvládly. Nejspíš je plně zaměstná samotná účast na závodech, takže nebudou mít čas na agresivní vývoj nových dílů ve snaze dotáhnout se na soupeře před sebou.

"Když před sebou budete mít 15 závodů v řadě, tak je to určitě lepší mít dobré auto hned od počátku. Bude to celkem těžké - neříkám nemožné, protože nic není nemožné, ale bude to celkem těžké se zlepšit. Mnohem těžší, než kdybyste na to měli 10 měsíců," říká Vasseur.

"Ale taková jsou fakta. Je to tak a nemáme si moc na co stěžovat. Půjde o rozhodnutí, které má zachránit Formuli 1. Všichni jsme v tom společně a podle mě jde o důležité rozhodnutí. Samozřejmě to bude mít své stinné stránky, pokud bude začátek obtížný, ale tak už to je," bere šéf Alfy Romeo věci tak, jak jsou.

Týmy budou ve zkrácené sezóně čelit odlišným výzvám, pokud se kvůli pandemii koronaviru letos vůbec rozběhne | foto: Alfa Romeo Racing

Týmy musely protáhnout uzavírku svých továren na pět týdnů, což se ještě zřejmě prodlouží, dokud nebude jasněji v otázce zahájení závodní sezóny. A když se vrátí zpět do práce, podle Vasseura se budou muset soustředit na jiné věci, než tomu obvykle bývá.

"Jakmile znovu otevřeme, vložíme veškeré zdroje do současné sezóny. Budeme-li mít zhruba 15 či 18 závodů za sebou, pak budete muset začít s obrovským množstvím běžných dílů," upozorňuje na nutnost se předzásobit, aby měli dostatek všeho pro provoz obou vozů, až se začne závodit.

"Mnohem více se tedy budeme soustředit na výrobu než na cokoliv jiného, protože se mezi závody nebudete vracet zpět do továrny. Půjde o trochu jiné cvičení. Myslím, že během sezóny se budeme méně věnovat vývoji. Musíme však čelit jiným potížím," dodává Vasseur.