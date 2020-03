"Bylo to správné rozhodnutí. Závodit bez McLarenu by nebylo fér," nelituje Alfa Romeo

McLaren po pozitivním testu svého zaměstnance již ve čtvrtek večer oznámil, že do úvodní velké ceny nenastoupí. Zbývajících devět šéfů týmů se pak sešlo se sportovním ředitelem F1 Rossem Brawnem a jednali o zrušení celého podniku.

Výkonný ředitel Liberty Media Chase Carey byl nedostupný, protože zrovna přelétával z Vietnamu, a tak se celé rokování natáhlo. Pro zrušení bylo Alfa Romeo, Ferrari i Renault, zatímco AlphaTauri, Mercedes, Racing Point a Red Bull chtěli závodit i přes potvrzení nemoci v padoku.

Šéf Stříbrných šípů Toto Wolff po telefonickém rozhovoru s šéfem Daimleru Olou Källeniusem nakonec přehodnotil své stanovisko. Rozhodnutí zrušit závod pak přišlo až 12 hodin po oznámení McLarenu, doslova na poslední chvíli, kdy už byly před branami desítky tisíc fanoušků ujišťovaných organizátory, že se pojede, a týmy začaly své vozy připravovat v boxech k prvnímu tréninku.

"Pro mě jakožto závodníka je těžké přijmout takové rozhodnutí. V první řadě ale musíme myslet na naše zaměstnance, na bezpečnost fanoušků a image sportu, image sponzorů a také na McLaren, protože by to bylo trochu nefér nechat je samotné odstoupit," popisuje Vasseur.

Šéf Alfy Romeo Frederic Vasseur | foto: Sauber Motorsport AG

Kromě jednoho nemocného bylo dalších 14 členů McLarenu uvrženo do karantény, nemoc Covid-19 pak byla prokázána také u jednoho z mechaniků Pirelli, které všechny týmy zásobuje pneumatikami. Italské stáje jsou nyní v karanténě, zatímco v těch britských (s výjimkou McLarenu) závodní oddělení usilovně pracují. Vozy na trať nevyjely, tudíž je krom monopostů možné stále vyvíjet a upravovat první ostrou specifikaci pohonné jednotky.

"Myslím, že šlo o správné rozhodnutí. Pro tým to není lehké, protože všichni se moc snažili, aby to do Melbourne včas stihli - jak závodní tým, tak i továrna. Musíme ale přijímat taková rozhodnutí, jen je škoda, že přišlo trochu pozdě. Jenže to tak rychle vybouchlo," vysvětluje šéf Alfy Romeo.

Následně byly odloženy také Velká cena Vietnamu a Bahrajnu, totéž postihne minimálně ještě Holandsko, Španělsko i Monako. Kdy se sezóna rozjede, to vedení F1 netuší - vše bude záležet na tom, jak se bude dařit zvládat šíření koronaviru. Chtělo by ale odjet minimálně 15 podniků s tím, že se zruší letní přestávka a závodit se bude až do prosince. Ve hře je také odklad nových technických a sportovních pravidel o jeden rok.

"Situace není jednoduchá. Jde o katastrofu pro celý svět. Formule 1 není středobodem světa, musíme tedy pokračovat krok za krokem. Ten první nebyl jednoduchý," uzavírá Vasseur.