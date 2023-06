Ferrari na lovu. Podepsalo hvězdu konkurence

Oznámil to šéf Scuderie Frederic Vasseur v Kanadě s tím, že dotyčného inženýra nejmenoval. Do Ferrari by však měl nastoupit před sezonou 2025 - nyní je podle všeho na nucené dovolené, jak je ve světě F1 koneckonců běžné.

„Podepsali jsme top osobnost z řad našich soupeřů. U Ferrari začne pracovat v roce 2025, kdy s ním počítáme do jedné z klíčových rolí. Samozřejmě je to ještě poměrně dlouhá doba, ale v tomhle sportu to tak prostě bývá," ví nejvýše postavený muž programu Ferrari ve Formuli 1. Vasseur je zároveň potěšen výkonnostním pokrokem svého týmu. Pokud by Ferrari nedoplatilo na proměnlivé podmínky během kvalifikace, mohly rudé vozy v Kanadě bojovat možná i o vítězství.

„Jdeme správným směrem, nechci to zabalit. Letošní vůz musíme vyvíjet kvůli tomu, abychom pochopili jeho chyby a do budoucna se jich vyvarovali. Chceme mít auto, které je konzistentnější, předvídatelnější a s kterým se nám jezdí lépe," líčí Vasseur.